ДБР повідомило про підозру учасникам схеми видачі підроблених документів ухилянтам у Вінниці

Ціна документів для ухилянтів становила від 3 до 6 тис. доларів.

Працівники Держбюро розслідувань (ДБР) викрили та повідомили про підозру усім учасникам схеми видачі підроблених документів для ухилення від військової служби у Вінницькому центрі комплектування.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що один з офіцерів Вінницького центру комплектування для підробки медичної документації залучив лікаря-терапевта військово-лікарської комісії Вінницького військкомату та завідувача одного із відділень Вінницької міської клінічної лікарні.

Ціна такої послуги становила від 3 до 6 тис. доларів в залежності від обсягу роботи.

Офіцер відділення призову повідомляв чоловікам про те, що є можливість “вирішити питання” щодо ухилення від мобілізації. У разі досягнення домовленості військовий направляв чоловіків на проходження ВЛК.

В свою чергу, лікар ВЛК підшуковувала хвороби та призначала додаткове обстеження у Вінницькій міській лікарні, щоб ччоловіка визнали непридатним. Там завідувач одного із відділень міської лікарні фальсифікував результати необхідних обстежень.

Чоловіки з одержаними довідками та грошима приходили до військкомату, де офіцер забезпечував прийняття потрібних рішень ВЛК.

Зазначається, що лікар вже звільнена з посади у ВЛК Вінницького військкомату. Їй повідомлено про підозру в прийнятті пропозиції одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України).

Також правоохоронці повідомили військовому військкомату про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Про підозру повідомлено і завідувачу відділення міської лікарні за фактом підроблення документів (ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України).

Військовому та колишній працівниці ВЛК може загрожувати до 5 років позбавлення волі, а посадовцю лікарні – до 2 років обмеження волі.

Фото: Пресслужба ДБР

Фото: Пресслужба ДБР

Фото: Пресслужба ДБР

Фото: Пресслужба ДБР

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру трьом учасникам організованої злочинної групи у Тернопільській області. Їх підозрюють в тому, що вони створили схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку.