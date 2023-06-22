В Івано-Франківській ОВА спростували інформацію про заборону госпіталізації військовозобов’язаних без дозволу ТЦК

В Івано-Франківській обласній віськовій адміністрації спростували інформацію про заборону планової госпіталізації військовозобов’язаних без дозволу Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомляє місцеве видання Galka із посиланням на заступника голови Івано-Франківської ОВА Віталія Ільчишина.

Віталій Ільчишин зазначив, що впродовж останніх днів у ЗМІ поширюється інформація, що на Прикарпатті начебто призупинять планову госпіталізацію чоловіків без згоди ТЦК. Ця інформація, за його словами, не відповідає дійсності.

“По-перше, на Раді оборони області справді розглядалося таке питання, підставою для якого був лист від ТЦК із відповідним запитом. Проте Рада оборони не приймала рішення про заборону на госпіталізацію. Було лише доручено опрацювати та підготувати своє рішення департаменту охорони здоровʼя про заборону або ні. Наразі ніяких заборон на госпіталізацію немає. Івано-Франківська ОВА працює у рамках чинного законодавства і не порушить прав людини, адже кожен має право на якісну медичну допомогу згідно Конституції. Погоджуюся, що цей пункт, викладений на Раді оборони, не конкретизований, що і викликало двояке трактування серед громадськості. Всім мешканцям і гостям Прикарпаття зараз надають допомогу, як і зазвичай”, – сказав Ільчишин.

Він додав, що є військовозобовʼязані чоловіки, які отримали бойові повістки, мають на руках рішення військово-лікарської комісії, що вони придатні, проте звертаються в заклади охорони здоровʼя з минулими хворобами і знаходять лазівки, щоб не йти на фронт. Це, на його думку, і стало підставою для такого запиту від територіального центру комплектування аби було неможливо госпіталізувати без дозволу з ТЦК.

Зі свого боку, в.о. начальника департаменту охорони здоровʼя ОВА Володимир Дзьомбак зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення у фокусі медиків залишаються військовослужбовці. Проте обмеження для інших мешканців зараз можуть бути лише ті, які відповідають наказу МОЗ: наприклад, що стосується резерву ліжок для надання допомоги військовим.

“Жодних відмов від госпіталізацій на Прикарпатті немає, департамент охорони здоровʼя не приймав таке рішення. Ми напрацьовуємо це питання з медзакладами, юристами, щоб прийняти рішення, яке не порушуватиме конституційних прав і водночас допоможе ТЦК. Коли воно буде прийняте, то доведемо до відома громадськості”, – додав Володимир Дзьомбак.

Нагадаємо, раніше начальник Коломийської РВА Любомир Глушков повідомив, що згідно з рішенням ради оборони Івано-Франківської області, місцевим чиновникам необхідно забезпечити, щоб усіх військовозобов'язаних мешканців регіону направили до територіальних центрів комплектації та соцпідтримки.

Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА доручили підготувати та повідомити медустанови регіону про рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з територіальним центром комплектації.