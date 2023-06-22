Сповільнений контрнаступ ЗСУ може створювати умови для майбутніх атак, − ISW

Українські війська проводять низку наступальних операцій на всьому театрі, щоб поступово вивести з ладу російські сили.

Загальний повільніший, ніж очікувалося, темп українських контрнаступальних операцій не є знаковим для наступального потенціалу Києва.

Так вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Українські сили, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх основних зусиль, попри початкові невдачі.

Як раніше оцінювало ISW, продумала оборона російських військ на заході Запорізької області та оборонні позиції на півдні України, ймовірно, уповільнюють просування ЗСУ.

Однак Київ давно дав зрозуміти, що український контрнаступ буде серією поступових та послідовних наступальних дій, а поточні операції не є основним напрямком планування контрнаступу України.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що недоцільно вимірювати успіх бойових дій “тільки кілометрами чи кількістю звільнених населених пунктів”. Її заява перегукується із зауваженням президента України Володимира Зеленського про те, що війна − це не “голлівудське кіно”, яке дасть негайні та відчутні результати.

“Спостереження про те, що поточні українські операції можуть мати не просто територіальні цілі, є важливим. Можливо, українські війська проводять низку наступальних операцій на всьому театрі, щоб поступово виснажити російські сили та створити умови для майбутнього основного удару”, − пишуть аналітики.

Нагадаємо, як повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони України продовжують наступальні операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Лиманському.