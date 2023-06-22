​Шмигаль та Блінкен обговорили співпрацю у п’яти ключових пріоритетах відбудови України

Сьогодні на конференції з відновлення України прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це голова уряду повідомив у Telegram.

“Важлива зустріч на полях конференції відновлення з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Подякував Штатам за потужну всебічну підтримку. Зокрема, за зброю та за виділення додаткової фінансової допомоги в 1,3 млрд доларів”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Денис Шмигаль

Зазначається, що Шмигаль та Блінкен обговорили напрямки співпраці в п’яти ключових пріоритетах швидкої відбудови України. Акцентували увагу на гуманітарному розмінуванні, де США можуть допомогти технікою і підготовкою фахівців.

“Наголосив на важливості страхування воєнно-політичних ризиків. Це відкриє шлях інвестиціям та посилить економічну стійкість України. Підкреслив потребу в допомозі українському малому та середньому бізнесу. Зокрема, через надання грантової підтримки, що створює робочі місця й економічні можливості”, – сказав Шмигаль.

Він подякував Ентоні Блінкену за увагу до проблем відбудови і висловив впевненість, що Сполучені Штати будуть підтримували Україну стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, 20 червня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відкрив разом із президентом України Володимиром Зеленським конференцію із відновлення України.

Також учора Ентоні Блінкен заявив, що США виділять додаткові 1,3 млрд доларів на допомогу Україні у відновленні після російського вторгнення. Більшість коштів будуть спрямовані на відновлення енергосистеми країни та критично важливу інфраструктуру.