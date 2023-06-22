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“Дістанемо ворога всюди”: Фонд Притули відкрив збір 101,6 млн грн на безпілотники, човни та вантажівки

Збір триватиме тиждень – 22-29 червня.

“Дістанемо ворога всюди”: Фонд Притули відкрив збір 101,6 млн грн на безпілотники, човни та вантажівки
Фото: Фонд Притули

Благодійний Фонд Сергія Притули оголошує мегазбір на чотири категорії засобів для Сил Оборони: FPV-дрони і БПЛА, вантажівки і човни. Триватиме він тиждень – 22-29 червня. Мета – зібрати 101,6 млн гривень.

Про це йдеться на сайті фонду. 

Кошти будуть розподілені наступним чином:

  • 45 млн грн на 7 безпілотників EOS C VTOL
  • 25 млн грн на 1000 FPV-дронів з ретрансляторами і наземними станціями керування
  • 24 млн грн на 30 вантажівок IVECO
  • 7,6 млн грн на 20 човнів з навісним мотором

Рахунки: 

ПриватБанк: https://bit.ly/pf-megazbir 

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/6agonEmhdX

Нагадаємо, у травні Притула подякував за донати на помсту безпілотниками, які "не мають жодного стосунку" до "бавовни" на НПЗ у Росії. Збір “На помсту” також не має “жодного стосунку” до цих атак на Ільський НПЗ, запевнив Притула.

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