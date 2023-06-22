“Дістанемо ворога всюди”: Фонд Притули відкрив збір 101,6 млн грн на безпілотники, човни та вантажівки

Благодійний Фонд Сергія Притули оголошує мегазбір на чотири категорії засобів для Сил Оборони: FPV-дрони і БПЛА, вантажівки і човни. Триватиме він тиждень – 22-29 червня. Мета – зібрати 101,6 млн гривень.
Про це йдеться на сайті фонду.
Кошти будуть розподілені наступним чином:
- 45 млн грн на 7 безпілотників EOS C VTOL
- 25 млн грн на 1000 FPV-дронів з ретрансляторами і наземними станціями керування
- 24 млн грн на 30 вантажівок IVECO
- 7,6 млн грн на 20 човнів з навісним мотором
Рахунки:
ПриватБанк: https://bit.ly/pf-megazbir
Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/6agonEmhdX
Цей день знову настав!— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) June 22, 2023
Мегазбір “ДІСТАНЕМО ВОРОГА ВСЮДИ”! У повітрі, на суші та воді!
7 БПЛА EOS
1000 FPV-дронів
20 десантних човнів
30 вантажівок IVECO
Мета: 101 600 000 грн!
Рахунки:
ПриватБанк: https://t.co/atIxTuGa71
Монобанк: https://t.co/I5al3NO9PP
Долучайтесь! pic.twitter.com/8JXt6BOPkx
Нагадаємо, у травні Притула подякував за донати на помсту безпілотниками, які "не мають жодного стосунку" до "бавовни" на НПЗ у Росії. Збір “На помсту” також не має “жодного стосунку” до цих атак на Ільський НПЗ, запевнив Притула.