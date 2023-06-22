В Управлінні освіти та керівництві закладу вважають, що ситуація з укриттям "не настільки катастрофічна", як її описували, але і не заперечують, що ремонт потрібен.

Цього літа в укритті 65-ї школи Дніпровського району Києва проведуть ремонт, повідомила LB.ua Галина Тодосова, заступниця начальниці Управління освіти Дніпровського району. Це та школа, про яку ми писали раніше зі скарг батьків на занедбаний стан.

Тодосова зазначила, що одну частину укриття відремонтували ще влітку минулого року. Іншу ж, на стан якої скаржаться батьки, не ремонтували впродовж року буцімто через те, що заклад продовжував працювати, в укриття регулярно спускалися діти і проводити ремонтні роботи було незручно.

Окремо чиновниця додала, що приміщення "не таке катастрофічне, як на фото". І що деякі кадри - зі звалищем старих стільців - ще минулорічні.

Втім, метадані файлів показують, що вони все ж були зроблені в п’ятницю, 16 червня 2023 року.

Фото: надане батьками учнів закладу Докладна інформація про кадри, зроблені в укритті школи

Крім того, з нами сконтактувала директорка школи Юлія Петруша. Вона надіслала свіжі знімки і відремонтованої кімнати укриття і одне фото - з кімнати, що потребує ремонту. А також запросила поглянути на його стан вживу.

Ми відвідали 65-ту школу. На сьогодні в приміщення укриття немає гори зі старих стільців в кінці кімнати, радянських стендів на стінах, а також з’явилися складні стільці, в коридорі є каністри з питною водою. Вигляд стін, підлоги, проходу, старі лавки - це все, як і на фото.

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

У школі, тим часом, не заперечують, що ремонт потрібен, але не вважають, що ситуація аж настільки критична, як її описували батьки.

"Під час навчального процесу ми обмежені у проведенні ремонтних робіт, оскільки майже кожного дня були змушені користуватись укриттям, а будівельний пил, запах фарби та випаровування могли спричинити шкоду дитячому здоров'ю. Проте в цей період ми змогли встановити систему внутрішньої повітряної вентиляції укриття, яка тепер працює як на охолодження, так і на обігрів", - пояснила пані Юлія.

Вентиляція, кажуть, працює постійно, коли в укритті хтось є. У відремонтованій частині укриття нові лавки, каремати, металеві шафи, біотуалет та умивальник. Ремонт цього приміщення обійшовся в майже 350 тис. грн, про що є інформація на Prozorro.

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Кошторис на ремонт великої кімнати укриття ще розраховують, додає директорка.

Водночас ми запитали, чи перебувають з дітьми вчителі під час повітряних тривог в укритті - завучка каже, що так, а нарікання батьків називає безпідставними.

Чому ж управління освіти району впродовж року закупило кухонне обладнання, а не скерувало кошти на повноцінний ремонт укриття - Галина Тодосова каже, що це було прописано в бюджеті ще в січні 2022 року.

"Це код 3110 саме на придбання дороговартісного обладнання", - зазначає вона і додає, що по цій статті витрат восени закупили генератори для всіх освітніх закладів і очисники повітря, а на залишок вирішили закупити овочерізки і теплові кулінарні системи.

Загалом керівництво школи запевнило, що вже з початку нового навчального року діти зможуть ховатися від повітряних тривог у повністю відремонтованому укритті.