Село Нескучне на Донеччині, звільнене від російських окупантів на початку червня, було російським укріпрайоном. Його звільнення є важливим для подальшого наступу Збройних сил України на цьому напрямку.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", - бійці 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТРО ЗСУ (приданий бригаді ТРО міста Дніпро). Батальйон починав свій шлях на Херсонщині, потім вибивав ворога із Запоріжжя. А від початку березня 2023 року воює на Донбасі.

"У нас був час вивчити ворога. Ми встигли підготуватись", - каже заступник командира батальйону із позивним "Херсон".

Військові поснюють, що Нескучне було російським укріпрайоном: з місцевої школи окупанти мали змогу оглядати місцевість. Це була російська "фортеця", їхній штаб. По ньому ЗСУ відпрацьовували "Хаймарсами" та протикорабельними ракетами. Тут стояла російська 60-та мотопіхотна бригада. Окрім регулярних військ, тут були представники ПВК "Вагнер" та ДНРівці.

Як каже "Херсон", противник чинив серйозний опір, особливо в першу добу штурму. Але цей спротив вдалося подолати.

До села веде одна дорога, тож окупанти чекали бронетанкового наступу. Про це свідчить те, що росіяни били по піхоті ракетами "Корнет", які для цього не призначені. Однак, наші військові перехитрили ворога: вони почали заходити невеликими групами по 10-12 бійців, кожна з яких займала свій сектор. Втрати української сторони при штурмі Нескучного були невеликі, але вони є: на жаль, на початку штурму загинув один боєць підрозділу.

Під час проведення операції батальйон взяв у полон дев'ятьох росіян. Також бійці знайшли тут багато трофеїв: кулемети, автомати, протитанкову зброю тощо.

Штурм Нескучного тривав 2,5 доби - зрештою "арейці" вигнали росіян з населеного пункту. Тепер село звільнене і над ним майорить український прапор. Навколо села все ще лежать трупи росіян, які загинули під час штурму. Їх зараз збирають українські військові.

Нагадаємо, 11 червня у Міноборони підтвердили звільнення Благодатного та Макарівки (під час операції вдалося взяти в полон російських військових.). А бійці 7-го окремого батальйону заявили також про звільнення Нескучного Донецької області.

12 червня стало відомо, що Сили оборони звільнили Сторожове у Волноваському районі.

Влада Донеччини повідомила, що у звільнених населених пунктах області проводять "зачистку", а їхніх жителів евакуюють.