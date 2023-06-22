ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ за минулу добу знищили ще 650 російських окупантів, сім танків і гелікоптер

Загалом Росія вже втратила в Україні 222 650 військових.

ЗСУ за минулу добу знищили ще 650 російських окупантів, сім танків і гелікоптер
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 222 650 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 222650 (+650) осіб ліквідовано
  • танків - 4013 (+7)
  • бойових броньованих машин - 7783 (+12)
  • артилерійських систем - 3941 (+21)
  • РСЗВ - 617 (+2)
  • засоби ППО - 376 (+1)
  • літаків -314 (+0)
  • гелікоптерів - 307 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3438 (+10)
  • крилаті ракети - 1214 (+0)
  • кораблі / катери - 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6678 (+11)
  • спеціальна техніка - 539 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції РЕБ та склад боєприпасів ворога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies