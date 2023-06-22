ЗСУ за минулу добу знищили ще 650 російських окупантів, сім танків і гелікоптер

Загалом Росія вже втратила в Україні 222 650 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 222 650 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 222650 (+650) осіб ліквідовано

танків - 4013 (+7)

бойових броньованих машин - 7783 (+12)

артилерійських систем - 3941 (+21)

РСЗВ - 617 (+2)

засоби ППО - 376 (+1)

літаків -314 (+0)

гелікоптерів - 307 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3438 (+10)

крилаті ракети - 1214 (+0)

кораблі / катери - 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 6678 (+11)

спеціальна техніка - 539 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції РЕБ та склад боєприпасів ворога.