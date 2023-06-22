За день російські окупанти обстріляли 6 громад Сумщини

Вчора, 21 червня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Середино-Будська, Великописарівська, Хотінська та Есманська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 118 вибухів.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів, РПГ-7 та некерованими ракетами “НУРС” з вертольоту. Внаслідок обстрілу було пошкоджено чотири приватні житлові приміщення, літню кухню та господарче приміщення. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та літню кухню.

Також з мінометів та артилерії обстріляли Великописарівську громаду, було попадання в фермерське господарство, пошкодження наразі уточнюються.

Юнаківську, Хотінську та Есманську громади обстріляли з мінометів.

А Середино-Будську громаду, крім мінометів, обстріляли також із артилерії.

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, російські окупаційні війська чотири рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.