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За день російські окупанти обстріляли 6 громад Сумщини

Загалом протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння.

За день російські окупанти обстріляли 6 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Вчора, 21 червня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Середино-Будська, Великописарівська, Хотінська та Есманська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 118 вибухів. 

Білопільську громаду обстріляли з мінометів, РПГ-7 та некерованими ракетами “НУРС” з вертольоту. Внаслідок обстрілу було пошкоджено чотири приватні житлові приміщення, літню кухню та господарче приміщення. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та літню кухню. 

Також з мінометів та артилерії обстріляли Великописарівську громаду, було попадання в фермерське господарство, пошкодження наразі уточнюються.

Юнаківську, Хотінську та Есманську громади обстріляли з мінометів.

А Середино-Будську громаду, крім мінометів, обстріляли також із артилерії.

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, російські окупаційні війська чотири рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

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