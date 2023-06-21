Головне за день. Середа, 21 червня

Понад 30 бойових зіткнень на сході, наступальні дії ЗСУ, Ukraine Recovery Conference в Лондоні, погодження 11-го пакету антиросійських санкцій ЄС. Яким запам’ятається 483-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Окрім того, окупанти здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено російський ударний вертоліт Мі-24. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та склад боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 21 червня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський виступив на Конференції з питань відновлення України, яка відбувається в Лондоні.

"Захищаючи Україну, ми захищаємо свободу, а коли ми збудуємо Україну, ми збудуємо свободу. Країна, регіон, континент, світ… Це глобальне завдання.Я хочу подякувати вам. І, звичайно, я дякую Швейцарії, Німеччині, Франції, Італії – кожній країні, де ми погоджували ключові принципи щодо відновлення. На цій Конференції маємо переходити від бачення до угод, а від угод – до реальних проектів", - сказав Зеленський, звертаючись до учасників конференції.

Він зазначив, що в Лондоні присутня українська делегація, яка представить конкретні речі, які ми пропонуємо зробити разом.

Наприкінці промови президент України запросив учасників заходу до Києва.

Нагадаємо, 21-22 червня в Лондоні 21-22 відбувається міжнародна конференція щодо відбудови України (Ukraine Recovery Conference). У заході беруть участь понад 1000 осіб із 61 країни. Напередодні прем'єр Британії Ріші Сунак закликав глобальних інвесторів і британський бізнес посилити свою підтримку України, впроваджуючи швидкі інновації для її відновлення.

Голова МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “дуже підтримає” спрощений процес вступу України до НАТО.

Клеверлі припустив, що Великобританія підтримає пропозиції, щоб Україна не була зобов’язана проходити етап плану дій щодо членства (ПДЧ) для приєднання до НАТО.

Якщо Україна пропустить етап ПДЧ, це поставить її в одну категорію з новим членом Фінляндією.

“Я думаю, що позиція Сполученого Королівства була б дуже, дуже підтримуючою, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнаючи, що пропозиція як Швеції, так і Фінляндії цього не вимагала, і українці продемонстрували свою відданість реформуванню армії для вимог членства в НАТО через їхні дії на полі бою. Я думаю, що всі союзники по НАТО це визнають”, - наголосив Клеверлі на прес-конференції в рамках Ukraine Recovery Conference у Лондоні.

У середу, 21 червня, посли Європейського Союзу в Брюсселі погодили 11-й пакет антиросійських санкцій.

Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій", – йдеться в повідомленні шведського президентства в ЄС.

Подробиці – в новині.

В Одесі збільшилась кількість жертв обстрілу, який окупанти здійснили по місту 14 червня.

Сьогодні стало відомо, що померла від поранень ще одна цивільна людина.

"Кількість жертв ракетної атаки росіян по продовольчих складах торгівельної мережі "Таврія В" збільшилася до чотирьох - у лікарні помер ще один чоловік", - йдеться у повідомленні прес-служби мерії.

Також зазначається, що сьогодні, за підтримки міжнародних партнерів, відправлені на операцію до Австрії два чоловіка, які також постраждали внаслідок російської ракетної атаки 14 червня.

Cуд відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Романа Ткачука.

“Cуд відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Ткачука, якого підозрюють в службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття”, – йдеться в повідомленні “Суспільного”.

Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію.

Як відомо, напередодні Роману Ткачуку вручили підозру в службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

Докладніше – в новині.

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