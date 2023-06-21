Президент окреслив пʼять напрямків, в яких почали створювати основи для миру.

Президент Володимир Зеленський виступив на Конференції з питань відновлення України, яка відбувається в Лондоні.

Првний текст промови опубліковано на сайті президента.

Зеленський подякував прем'єр-міністру Великобританії за підримку і звернувся до учасників конференції.

"Захищаючи Україну, ми захищаємо свободу, а коли ми збудуємо Україну, ми збудуємо свободу. Країна, регіон, континент, світ… Це глобальне завдання.Я хочу подякувати вам. І, звичайно, я дякую Швейцарії, Німеччині, Франції, Італії – кожній країні, де ми погоджували ключові принципи щодо відновлення. На цій Конференції маємо переходити від бачення до угод, а від угод – до реальних проектів", - сказав президент.

Фото: Офіс президента

Він зазначив, що в Лондоні присутня українська делегація, яка представить конкретні речі, які ми пропонуємо зробити разом.

"Я ж окреслю пʼять напрямів, у яких ми почали створювати основи для миру. Перше – потенціал єдності. Друге – потенціал стабільності. Третє – потенціал зростання. Четверте – потенціал безпеки. І пʼяте, надзвичайно важливе, – це потенціал демократії", - сказав Зеленський. Він також конкретизував кожен із п'яти пунктів.

Наприкінці промови президент України запросив учасників заходу до Києва.

Я запрошую всіх вас в Україну! До речі, пане прем’єр-міністре, Ріші, ми давно не бачилися в Києві", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 21-22 червня в Лондоні 21-22 відбувається міжнародна конференція щодо відбудови України (Ukraine Recovery Conference). У заході беруть участь понад 1000 осіб із 61 країни. Напередодні прем'єр Британії Ріші Сунак закликав глобальних інвесторів і британський бізнес посилити свою підтримку України, впроваджуючи швидкі інновації для її відновлення.