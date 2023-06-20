Американська компанія General Electric припинила обслуговування турбін у РФ

Це є наслідком розширення американських санкцій.

Американська компанія General Electric 19 червня призупинила сервісне обслуговування газових турбін у Росії.

Про це повідомляє російський "Комерсант" з посиланням на свої джерела.

Компанія General Electric закрила доступ до системи моніторингу роботи турбін на російських ТЕС.

Очікується призупинення поставок до Росії запчастин.

Як відомо, General Electric призупинила роботу в Росії в березні 2022 року, окрім постачання обладнання та підтримки існуючих послуг.

Тим часом нещодавно набули чинності розширені санкції США. Вони забороняють компаніям США надавати інжинірингові послуги в РФ.

Зазначимо, Британія буде впроваджуватиме санкції проти Росії, поки Україна не отримає компенсацію.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що більшість іноземних деталей в російських ракетах вироблена в США. На другому місці електронні компоненти виробництва Швейцарії.