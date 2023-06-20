Американська компанія General Electric припинила обслуговування турбін у РФ

Американська компанія General Electric 19 червня призупинила сервісне обслуговування газових турбін у Росії.
Про це повідомляє російський "Комерсант" з посиланням на свої джерела.
Компанія General Electric закрила доступ до системи моніторингу роботи турбін на російських ТЕС.
Очікується призупинення поставок до Росії запчастин.
Як відомо, General Electric призупинила роботу в Росії в березні 2022 року, окрім постачання обладнання та підтримки існуючих послуг.
Тим часом нещодавно набули чинності розширені санкції США. Вони забороняють компаніям США надавати інжинірингові послуги в РФ.
Зазначимо, Британія буде впроваджуватиме санкції проти Росії, поки Україна не отримає компенсацію.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що більшість іноземних деталей в російських ракетах вироблена в США. На другому місці електронні компоненти виробництва Швейцарії.