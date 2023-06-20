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Американська компанія General Electric припинила обслуговування турбін у РФ

Це є наслідком розширення американських санкцій.

Американська компанія General Electric припинила обслуговування турбін у РФ
Ілюстративне фото: глобальний операційний центр General Electric у Цинциннаті
Фото: Вікіпедія

Американська компанія General Electric 19 червня призупинила сервісне обслуговування газових турбін у Росії. 

Про це повідомляє російський "Комерсант" з посиланням на свої джерела. 

Компанія General Electric закрила доступ до системи моніторингу роботи турбін на російських ТЕС. 

Очікується призупинення поставок до Росії запчастин.

Як відомо, General Electric призупинила роботу в Росії в березні 2022 року, окрім постачання обладнання та підтримки існуючих послуг.

Тим часом нещодавно набули чинності розширені санкції США. Вони забороняють компаніям США надавати інжинірингові послуги в РФ. 

Зазначимо, Британія буде впроваджуватиме санкції проти Росії, поки Україна не отримає компенсацію

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що більшість іноземних деталей в російських ракетах вироблена в США. На другому місці електронні компоненти виробництва Швейцарії.

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