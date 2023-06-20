Заходу потрібна стратегія, яка пов’яже післявоєнну допомогу Україні з антикорупційним прогресом, − американські аналітики

"Надання допомоги має бути обумовлене чітким прогресом у боротьбі з судовою корупцією, відновленням обов’язку українських державних службовців декларувати активи та забезпеченням цифрового відстеження всіх фондів допомоги".

Західні держави зможуть захистити багатомільярдне післявоєнне відновлення України лише схваливши єдину стратегію, яка обумовить надання допомоги чітким прогресом у боротьбі з судовою корупцією, відновленням обов’язку українських державних службовців декларувати активи та забезпеченням цифрового відстеження всіх фондів допомоги.

Про це йдеться у звіті американського аналітичного центру “Німецький фонд Маршалла”, пише The Guardian.

Видання зазначає, що пропозиції центру відповідають закликам українського громадянського суспільства та послів “Групи семи” в Україні. Вони відображають занепокоєння тим, що донори ще не розробили стратегію, яка б гарантувала, як можна контролювати кошти на відновлення в країні, яка досягла прогресу у боротьбі із захопленням олігархами з 2014 року, але все ще має багато нереформованих інституцій.

У звіті, опублікованому перед проведенням у Лондоні конференції з відновлення України, стверджується, що Україна веде війну на два фронти − щоб перемогти Росію й остаточно закріпити верховенство права.

“Українські олігархи чекають свого часу до закінчення війни, щоб відновити свій вплив”, − йдеться у звіті, частково написаному колишніми американськими чиновниками, які брали участь в українській антикорупційній реформі.

“Перед обличчям цих реалій продовження викорінення олігархії − критичної частини перемоги у війні, відновлення країни та підготовки до вступу до ЄС − вимагатиме серйозної внутрішньої та зовнішньої підтримки. Крім виконавчої влади, парламент і судова система, як і раніше, пронизані могутніми та незрозумілими приватними інтересами”, − зазначають аналітики.

У звіті йдеться, що країни-донори платформи, створеної G7, ще не дійшли згоди щодо пріоритетів політичних реформ.

Вчора Велика Британія оголосила, що запроваджує закони, які дозволять міністрам зберігати санкції щодо російських активів, доки Україні не буде виплачена компенсація, таким чином запроваджуючи шлях для передачі заморожених урядом російських активів на відновлення України.

Закони певною мірою гарантують, що російські заморожені активи можуть бути фактично арештовані, цей крок відкинули багато західних держав на тій підставі, що це може створити прецедент для конфіскації західних активів, які перебувають за кордоном, іншими країни. Британці підкреслили, що нові закони не означають конфіскацію та можуть бути застосовані лише за наявності доказів злочинної поведінки.

Нові закони змінять мету санкцій і відійдуть від просто захисту територіальної цілісності України, що є поточною метою обмежень. Сполучене Королівство перше здійснило такі кроки, і визнає, що для їхнього вирішення може знадобитися час і консультації. Нові заходи також вимагатимуть від уповноважених осіб розкрити всі активи, якими вони володіють у Великій Британії, а недотримання цих вимог призведе до штрафу або арешту.

Нагадаємо, дводенну Конференцію з відновлення України в Лондоні, яка стартує завтра, відвідають понад 1000 осіб із 61 країни.