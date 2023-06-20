Ніхто, крім Ізраїлю, не може надати обладнання для боротьби з іранськими безпілотниками, - Єрмак

Керівник Офісу президента України зазначив, що в Києві чекають на візит прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Лише Ізраїль може надати Україні обладнання для боротьби з атаками іранських безпілотників.

Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у інтерв'ю The Times of Israel.

Зазначається, що Єрмак висловив розчарування тим, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху відкрито не підтримав Україну. На думку Єрмака, угоди щодо зброї між Росією та Іраном повинні спонукати Ізраїль приєднатися до боротьби на боці України.

“Наша позиція на 100 відсотків принципова. Ми ніколи не забуваємо про те, що наші ізраїльські друзі та брати мають такого ж ворога, як і ми - я не знаю, чому ізраїльські політики не погоджуються”, — сказав Єрмак.

Керівник Офісу президента України зазначив, що в Києві чекають на візит прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

"Я думаю, що недостатньо просто підтримувати діалог між нашими урядовцями. Я думаю, що можна підняти ці відносини на вищий рівень", - сказав Єрмак.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант найближчими днями проведе телефонні переговори зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.