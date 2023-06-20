Армія дронів за два дні знищила російської техніки на мільйони доларів, - Федоров

Серед знищеної техніки - танк та ЗРК “Тор-М2К”.

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Рота ударних БпЛА “Ахіллес” 92 ОМБр результативно відпрацювала дронами-камікадзе проти російських окупантів Луганщині.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Українські бійці вразили, зокрема, танк, зенітний ракетний комплекс “Тор-М2К”, бронетранспортер та “Урал”.

Крім того, вони знищили російську командно-штабну машину “Кушетка-Б”.

Раніше українські військові показали відео знищення російського танка, який повністю згорів. Це результат роботи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.