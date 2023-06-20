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ЗСУ показали, як знищили ворожий танк

Танк рухався в бік українських позицій.

ЗСУ показали, як знищили ворожий танк
Фото: Скрін з відео

Українські військові показали відео знищення російського танка, який повністю згорів. 

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

На відео можна побачити, що ворожий танк рухався в бік позицій ЗСУ, проте українські бійці почали завдавати по ньому ударів. Кілька снарядів влучили по ньому і танк повністю вигорів.

Зазначається, що це результат роботи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ влучним вогнем знищили російський самохідний 240-мм міномет 2С4 “Тюльпан”.

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