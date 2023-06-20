Фото: Офіс Генпрокурора

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА отримав підозру через загибель людей 1 червня, які не змогли потрапити в укриття.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Очільника департаменту звинувачують у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

"За даними слідства, підозрюваний несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи даного структурного підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території міста Києва. Упродовж часу перебування на посаді він не визначив реальні потреби фонду захисних споруд цивільного захисту у столиці", - пояснили в прокуратурі.

За інформацією Офісу Генпрокурора, із 4655 захисних споруд цивільного захисту лише 3041 об’єкт виявився придатним для використання, а решта є непридатними та обмежено придатними.

Зловмисник із метою приховування своєї службової недбалості та створення хибного уявлення про ефективність роботи надав вказівку підлеглим працівникам створити в мережі Інтернет мапу укриттів Києва та забезпечити її наповнення інформацією про розташування захисних споруд цивільного захисту.

В результаті жителі столиці були введені в оману інформацією, розміщеною на мапі, і після оповіщення про загрозу повітряної атаки вирушали за адресами, за якими укриттів не існувало або вони були зачинені чи не придатні для використання, чим наражали себе на небезпеку.

"З цього приводу з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2023 року на адресу очолюваного підозрюваним Департаменту надійшло понад 400 скарг громадян, а також звернення голів РДА, які були залишені без належного реагування. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу", - додали в прокуратурі.

Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, у ніч на 1 червня під час ракетної атаки РФ у Києві загинули троє людей, серед яких - 9-річна дитина. Жителі намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але його двері були зачинені. Опісля правоохоронці затримали першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки у справі про загибель людей біля зачиненого укриття

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом затриманим. Тоді Голосіївський райсуд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки у Деснянському районі столиці, а охоронця взялися судити. Тоді в Офісі Президента заявили, що хочуть з’ясувати, чому охоронець поліклініки, біля якої 1 червня у Києві загинули троє людей, отримав двомісячний термін тримання під вартою, а керівникам поліклініки призначили домашні арешти.