Путін продовжує вірити у перемогу своєї армії, його плани зі знищення України не змінилися, - Данілов

Сили оборони України ведуть як наступальні, так і оборонні дії, а також розвивають власні наступальні операції.

Завдання російського президента Путіна зі знищення України військовим шляхом не змінились і продовжують перебувати на "кремлівському порядку денному".

Про це заявив Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, це завдання буде "актуальним доти, доки Росія не отримує військової поразки з подальшою внутрішньою дестабілізацією і поваленням путінського режиму".

"Путін продовжує вірити у перемогу своєї так званої "другої армії" так само, як Гітлер у 1945-му вірив у перемогу Вермахту, що призведе до тих самих наслідків. Компромісів не передбачено, альтернативи бункеру не існує", - зазначив Секретар РНБО.

Данілов додав, що Сили оборони України одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії, а також розвивають як власні наступальні операції, так і відбивають ворожий наступ і контратакують. При цьому окупанти протидіють українським захисникам через максимальну активізацію бойових дій на Сході в Донецькому операційному районі (в районі Мар’їнки і Авдіївки), підтягуючи резерви, в першу чергу, з повітряно-десантних військ.

"Ворог також концентрує додаткові сили на Півдні, вибудовуючи, як мінімум, трирівневу систему фортифікації з проведенням безпрецедентного по масштабах мінування територій на найбільш критичному для себе Купянсько-Лиманському напрямку з метою убезпечення створення умов з "перерізання" так званого "сухопутного коридору" в Крим", - повідомив Секретар РНБО.

Данілов додав, що попри труднощі українські бійці "крок за кроком просуваються вперед до визначених верховним командуванням цілей, маючи одним із своїх головних пріоритетів збереження життя військовослужбовців і цивільного населення".

"М’ясні штурми" - це російська прерогатива пригожинсько-герасимовського стилю ведення війни", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні Сили України знищили 1010 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 221 460 військових.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові просуваються на таврійському напрямку. За останню добу вони виконали 1487 вогневих завдань.