Зловмисники оцінювали свої послуги від шести до дев'яти тисяч доларів.

Служба безпеки України заблокувала ще п'ять схем нелегального виїзду українців призовного віку за кордон і затримала організаторів оборудок.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Зловмисники оцінювали свої послуги від шести до дев'яти тисяч доларів. Вони пропонували військовозобов’язаним виїхати за межі України на підставі фіктивних медичних документів, а також шляхом перетину кордону поза контрольно-пропускними пунктами.

Так, на Тернопільщині затримали колишнього керівника одного з місцевих військкоматів. Він продавав потенційним призовникам фальшиві довідки про непридатність до військової служби через нібито виявлені хвороби. Ці документи ухилянти планували використати підробки для виїзду за кордон.

На Закарпатті СБУ викрила трьох жителів області, які допомагали місцевим жителям потрапити до однієї з країн ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів - через поле. Для конспірації ділки розробили план, згідно з яким вони за один "маршрут" декілька разів змінювали транспорт. Перед виїздом до пункту призначення всіх "клієнтів" змушували знімати одяг та взуття, щоб перевірити їх на наявність так званих «жучків».

На Дніпропетровщині піймали жителя Кривого Рогу, який пропонував ухилянтам виїхати до Молдови на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Для реалізації схеми він залучив спільників з військово-лікарської комісії одного з військкоматів Одеси.

На Хмельниччині СБУ повідомила про підозру керівнику місцевої громадської організації, який за гроші пропонував фіктивні довідки про встановлення групи інвалідності з подальшим зняттям з військового обліку.

На Львівщині викрили ще трьох жителів, які займалися виготовленням фальшивих документів для уникнення мобілізації за станом здоров’я.

Наразі тривають розслідування для притягнення фігурантів до відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила і ліквідувала вісім нових каналів утечі "ухилянтів" за кордон і затримала 15 організаторів нелегальних "трафіків".

Тим часом судитимуть посадовця Міноборони у справі про організацію незаконного переправлення ухилянтів через кордон. Він із пособниками оформляли ухилянтів як водіїв-волонтерів благодійних організацій, вносили їх дані до системи “Шлях”. Це надавало їм підстави перетнути державний кордон України.