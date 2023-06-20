У метро Києва тимчасово не працювали комплекси самообслуговування (оновлено)

У Києві через пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях метро тимчасово не працювали комплекси самообслуговування. Про це повідомляла Київська міська державна адміністрація о 7:28.

Про відновлення роботи КМДА сповістила о 14:46. Однак подекуди на турнікетах транспортні карти та qr-коди можуть спрацьовувати із затримкою у кілька секунд. Фахівці працюють над усуненням проблеми.

Сплатити за проїзд без терміналів можна:

транспортною карткою

qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"

безконтактною банківською карткою

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, вчора в столиці з технічних причин не працював фунікулер.