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У метро Києва тимчасово не працювали комплекси самообслуговування (оновлено)

Були пошкоджені засоби комунікації. 

У метро Києва тимчасово не працювали комплекси самообслуговування (оновлено)
Фото: Укрінформ

У Києві через пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях метро тимчасово не працювали комплекси самообслуговування. Про це повідомляла Київська міська державна адміністрація о 7:28.

Про відновлення роботи КМДА сповістила о 14:46. Однак подекуди на турнікетах транспортні карти та qr-коди можуть спрацьовувати із затримкою у кілька секунд. Фахівці працюють над усуненням проблеми.

Сплатити за проїзд без терміналів можна:

  • транспортною карткою
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"
  • безконтактною банківською карткою
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, вчора в столиці з технічних причин не працював фунікулер.

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