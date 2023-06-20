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Зеленський підписав закони про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів

Це наступний крок до масштабування виробництва дронів.

Зеленський підписав закони про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів
Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент Володимир Зеленський підписав закони про скасування ПДВ (№ 9275) та ввізного мита на комплектуючі для дронів (№ 9276). 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

“Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану”, – написав міністр. 

Він зауважив, що це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників. 

У квітні в інтерв’ю LB.ua керівник Центру підготовки операторів БпЛА “Крук” Віктор Таран розповів, що у війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед.

За його словами, важливу роль у збереженні переваги має зіграти “Армія дронів” – спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та UNITED24. “Армія дронів”, зокрема, профінансувала навчання десяти тисяч операторів БпЛА.

Нагадаємо, Мінцифри пропонує мільйон доларів найкращому IT-“мисливцю” на ворожі безпілотники. 24-25 червня в Україні пройде Drone Hackathon “Anti-Shahеd” для ІТ-спеціалістів, де можна представити ефективні рішення для захисту від іранських безпілотників.

На початку червня "Мадяр" оголосив збір на дрони-камікадзе для 100 підрозділів: "Час переходити на промислові партії". Мета збору - 350 мільйонів гривень.

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