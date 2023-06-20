Зеленський підписав закони про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів

Це наступний крок до масштабування виробництва дронів.

Президент Володимир Зеленський підписав закони про скасування ПДВ (№ 9275) та ввізного мита на комплектуючі для дронів (№ 9276).

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану”, – написав міністр.

Він зауважив, що це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників.

У квітні в інтерв’ю LB.ua керівник Центру підготовки операторів БпЛА “Крук” Віктор Таран розповів, що у війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед.

За його словами, важливу роль у збереженні переваги має зіграти “Армія дронів” – спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та UNITED24. “Армія дронів”, зокрема, профінансувала навчання десяти тисяч операторів БпЛА.

Нагадаємо, Мінцифри пропонує мільйон доларів найкращому IT-“мисливцю” на ворожі безпілотники. 24-25 червня в Україні пройде Drone Hackathon “Anti-Shahеd” для ІТ-спеціалістів, де можна представити ефективні рішення для захисту від іранських безпілотників.

На початку червня "Мадяр" оголосив збір на дрони-камікадзе для 100 підрозділів: "Час переходити на промислові партії". Мета збору - 350 мільйонів гривень.