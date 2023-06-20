"Час підписати книжковий закон", – у соцмережах влаштували флешмоб зі закликом до Зеленського заборонити книги із РФ

Відповідний законопроєкт Рада ухвалила ще рік тому, але президент досі не надав йому чинності.

У соцмережах поширився флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон із закликом до президента Володимира Зеленського надати чинності законопроєкту про заборону російського книжкового імпорту, який парламент ухвалив ще рік тому (2309).

Серед учасників флешмобу – українські письменники, видавці, громадські та політичні діячі, зокрема Оксана Забужко, Валерій Пекар, Володимир В’ятрович, Тамара Горіха Зерня, Ганна Гопко, Ігор Козловський, видавці Антон Мартинов, Олександр Красовицький, Віктор Круглов, Юлія Орлова, повідомила Ініціатива “Українська книжкова революція”

"Видавнича продукція агресора – це теж окупація. Пане Президенте, підтримайте позицію парламенту, книжкової спільноти і громадянського суспільства. Виконайте свій конституційний обов’язок. Захистіть наш культурний простір від «русского міра»", – закликали учасники акції.

Відповідний законопроєкт, розроблений спільно з активістами та видавничою спільнотою, Верховна Рада ухвалила ще в червні 2022. Через день після того його передали на підпис Зеленському, але поки він цього не зробив.

Документ забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі, передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мови ЄС чи корінних народів України, перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

У травні на сайті президента зареєстрували петицію з закликом підписати цей законопроєкт, і необхідну для розгляду кількість голосів вона зібрала за декілька днів. З 30 травня вона перебуває на розгляді. Строки відповіді на петицію мають складати до десяти днів.

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