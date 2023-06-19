ГоловнаПолітика

Зеленський провів телефонну розмову з прем'єрами Нідерландів і Данії

"Обговорили необхідні зусилля щодо консолідації підтримки України країнами Глобального Півдня", - розповів глава держави.

Зеленський провів телефонну розмову з прем'єрами Нідерландів і Данії
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та главою уряду Данії Метте Фредеріксен.

Про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.

Глава держави проінформував співрозмовників про актуальну ситуацію на полі бою і результати візиту лідерів африканських країн до Києва. 

"Обговорили необхідні зусилля щодо консолідації підтримки України країнами Глобального Півдня. Зокрема і щодо залучення цих країн до реалізації нашої #ФормулаМиру з 10 кроків", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди профінансували купівлю 14 танків Leopard 2 для України. Так вони з Великобританією і США передають сотні ракет ППО. Постачання обладнання вже почалося і має завершитися протягом декількох тижнів.

Крім того, Нідерланди придбають для України чотири радари. А Данія з Норвегією домовилися надати Києву ще 9 тисяч артснарядів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies