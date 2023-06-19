Зеленський провів телефонну розмову з прем'єрами Нідерландів і Данії

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та главою уряду Данії Метте Фредеріксен.

Про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.

Глава держави проінформував співрозмовників про актуальну ситуацію на полі бою і результати візиту лідерів африканських країн до Києва.

"Обговорили необхідні зусилля щодо консолідації підтримки України країнами Глобального Півдня. Зокрема і щодо залучення цих країн до реалізації нашої #ФормулаМиру з 10 кроків", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди профінансували купівлю 14 танків Leopard 2 для України. Так вони з Великобританією і США передають сотні ракет ППО. Постачання обладнання вже почалося і має завершитися протягом декількох тижнів.

Крім того, Нідерланди придбають для України чотири радари. А Данія з Норвегією домовилися надати Києву ще 9 тисяч артснарядів.