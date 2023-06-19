Третій семінар “(Пере)осмислення суспільного договору України”: концепція та інституціоналізація соціального контракту

У вітальному слові Денис Полтавець, директор програмного розвитку Аспен Інституту Київ, зазначив, що проєкт “(Пере)осмислення суспільного договору України” є осьовим для Аспен Інституту Київ, адже зараз у суспільстві є великий запит на напрацювання візії майбутнього. Тому Інститут заохочує рефлексії на тему суспільного договору.

Учасники семінару говорили, що:

Необхідно активно залучати українську громаду, яка проживає за кордоном, до процесу формування суспільного договору. Думки тих, хто тимчасово виїхав, досвід та ресурси можуть бути цінними для розвитку українського суспільства.

Перегляд соціальних гарантій може включатись до суспільної угоди. З урахуванням очікуваного повернення з війни близько 3 мільйонів ветеранів, держава повинна активно думати про те, як забезпечити їм та їх сімʼям соціально-економічну підтримку.

Має бути конкуренція економічних стратегій. Своєю чергою, вдала реалізація економічної стратегії є необхідною для сталого розвитку країни.

Необхідно продовжити вирішення питання про розподіл владних повноважень та компетенцій між громадами та центральною владою. Співвідношення між ними вимагає аналізу та ухвалення оптимальних рішень для ефективного управління країною.

Питання національної ідентичності та самоусвідомлення є важливими для України. Для формування єдності та згуртованості суспільства потрібно приділити увагу спільному громадянського наративу.

Для сталого розвитку держави неуникненними вбачаються зміни до Конституції. Вони можуть стосуватися соціальних та економічних гарантій, відносин “держава-громадянин” тощо.

Питання статусу національних меншин вимагає обговорення та пошуку реалістичних варіантів відповіді.

Вирішення проблеми корупції та популізму актуальні для суспільства. Необхідно активно їм протидіяти та зосередитись на побудові прозорої системи управління з чітким розподілом відповідальності.

Питання екологічної кризи вимагають негайної уваги. Необхідно розробити стратегії та дії для зменшення негативного впливу на довкілля та збереження природних ресурсів. Зокрема, для запобігання та швидкого реагування на такі ситуації, як сталася на Каховській ГЕС.