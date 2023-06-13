Вода зі зруйнованої ГЕС спадатиме, а інфекційні хвороби поширюватимуться

Десятки померлих і зниклих безвісти людей та тварин, тисячі затоплених і знищених будинків, залиті поля зі збіжжям, сотні зруйнованих сільськогосподарських угідь — це трагедія, що розвертається внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС. Затоплено близько 100 квадратних кілометрів — від Нової Каховки до Кізомису. Під водою й досі залишаються кладовища, очисні каналізаційні станції, скотомогильники, фермерські господарства, АЗС та сміттєзвалища. У брудній воді швидко розмножуються збудники небезпечних інфекційних захворювань. Громадська спілка «Твій сімейний лікар» розповідає, як зменшити ризики інфікування та зберегти своє життя. Та як діяти, якщо у вас немає фізичного доступу до медичного закладу.

Вірусний гепатит A. Що робити, аби його оминути та які перші прояви хвороби

Симптоми: все починається з нудоти й розладів шлунку. Людина відчуває біль у правому підребер’ї. Жовтіє шкіра. Спочатку змінюють колір долоні, а згодом і все тіло. Навіть білки очей набувають жовтого відтінку.

Вірус гепатиту A зберігається у воді від 3 до 10 місяців. Інфікування відбувається доволі швидко. Достатньо умитись зараженою водою або випити її, і збудник потрапляє до ротової порожнини. За два тижні проявляються перші симптоми.

Що робити, аби не передати іншим гепатит A?

За можливості не контактуйте з людьми. Мийте руки, аби не переносити збудника. Користуйтесь окремим посудом, рушником, постільною білизною. Не приймайте протиблювотні та жарознижувальні препарати, це лише ускладнить перебіг хвороби. Якщо маєте доступ до медичної установи, зверніться до свого сімейного лікаря чи лікарки по допомогу. Самолікування лише зашкодить та спричинить ускладнення.

Існують вакцини проти гепатиту A, що входять до переліку додаткових щеплень, затверджених МОЗ України. Подбайте про себе й захистіться від гепатиту вже сьогодні. Щеплення можна зробити у сімейного лікаря чи лікарки. З календарем імунізації дорослих можна ознайомитись тут.

Чому ризик виникнення кишкових інфекцій на місцях підтоплень достатньо високий?

Влітку у водоймах швидко розмножуються віруси й бактерії, масові забруднення після зруйнованої ГЕС лише підсилюють цей процес. Тож збудники швидко поширюються поміж людьми і можуть спровокувати спалах інфекційних хвороб. Деякі з них можуть бути смертельними, якщо вчасно не звернутись по лікарську допомогу. Як ці хвороби проявляються і що робити, аби захисти себе?

Ротавірусна інфекція

Симптоми: блювота, діарея (тривалістю від 3 до 8 днів), зневоднення.

Ротавірус підхопити легко, особливо дітям. Він передається фекально-оральним шляхом. Аби уберегти себе від збудника, тримайте руки в чистоті. Пийте лише очищену або кип’ячену воду. Повністю захистить від ротавірусної інфекції вакцинація. ВООЗ рекомендує вводити першу дозу препарату якомога швидше після 6-тижневого віку маляти. Детальніше про щеплення запитуйте у свого сімейного лікаря чи лікарки.

Дизентерія

Симптоми: підвищення температури тіла, різкий біль внизу живота, рідкі випорожнення з кров'яними прожилками.

Найчастіше дизентерію можна отримати у брудній воді. Бактерії потрапляють у водойми з фекаліями та неочищеними стічними водами й живуть там до місяця. Крім того, підчепити дизентерію можна під час споживання немитих фруктів та овочів, не оброблених термічно молочних продуктів. Треба бути пильними й до мух — вони часто переносять на собі збудника хвороби.

Сальмонельоз

Симптоми: підвищення температури тіла, головний біль, слабкість, нездужання, біль в животі, нудота, діарея.

Інфікуватись можна від великої рогатої худоби, свиней, овець, коней, свійської водоплавної птиці, курей, котів, собак та гризунів. Всі ці тварини або опинилися під водою, або ж знаходяться у воді чи перебували у ній. Тож ризик збільшення сальмонел у воді на місцях підтоплень після зруйнованої Каховської ГЕС лишається доволі високим. Зменшити ризики інфікування можливо. Менше перебувайте у брудній воді, тримайте руки у чистоті. Будьте обачні при контакті з тваринами.

Ботулізм

Симптоми: різке порушення зору, біль у м’язах шиї, рук та ніг, осиплість голосу, іноді є прояви з боку кишково-шлункового тракту (нудота, блювання, пронос або закреп).

Найчастіше ботулізм можна отримати, вживаючи в’ялену або сушену рибу. Збудників ботулізму не можна визначити за кольором, смаком чи запахом їжі. Мікроорганізм, що спричиняє хворобу, не псує продукти.

Внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС масово гине риба. Їсти цю рибу небезпечно. Це загрожує отруєнням небезпечними хімічними речовинами, інфекціями та паразитами. Тож необхідно відмовитись від риби на період підтоплень і на тривалий термін після них.

Холера

Симптоми: судоми (найчастіше литкових м’язів), загострення рис обличчя, поступово синіють губи й вуха, блювота, діарея.

Холера передається через брудні руки від людини до людини. Або ж під час споживання сирої забрудненої води, немитих овочів та фруктів. Отримати збудника можна й купаючись у забруднених водоймах. Якщо холеру не лікувати — це може призвести до смерті. Виявили у себе симптоми хвороби? Не зволікайте й звертайтесь до медичної установи.

Збудники правця та сибірки також можуть поширюватись у підтоплених районах. На що потрібно звернути увагу?

Правець

Симптоми: стиснення щелеп, болісна напруга у всьому тілі, раптове скорочення м’язів гортані, що призводить до часткової або повної зупинки дихання.

Правець можна отримати через укуси тварин, порізи гострими предметами або ж через уламки деревини, що ранять тіло. Симптоми правця з’являються на 3 добу після інфікування. За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті майже стовідсоткова. Єдиний спосіб повністю запобігти хворобі — вакцинація. Імунітет після захворювання не формується, і є ймовірність повторного зараження, тому імунізація необхідна, навіть якщо ви хворіли.

Вакцинувати дітей проти правця необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим поновлювати щеплення від правця необхідно кожні 10 років.

Сибірка

Мертві тварини у воді й підмиті скотомогильники можуть стати причиною спалаху сибірки. Збудник проникає через шкіру або слизові оболонки та швидко прогресує у людському тілі. Перші симптоми хвороби можна відчути вже на третій день після інфікування. Аби уникнути хвороби, менше контактуйте з водою на місцях підтоплень. Уникайте мертвих тварин. Часто мийте руки.

Брудна вода — джерело гельмінтів. Як уникнути паразитів?

Симптоми: подразнення та свербіж анального отвору, втрата апетиту, біль та напруженість у животі, нетримання сечі, втрата ваги. Втім ці прояви рідко розвиваються одразу та можуть відрізнятись, залежно від виду гельмінтів.

В Україні зафіксовано понад 30 видів гельмінтів. Найкраще місце для їхнього розвитку — це вода. Паразити швидко розмножуються в організмі людей та тварин й провокують різні хвороби та ускладнення. Аби захистити себе робіть наступне:

Вчасна лікарська допомога дає шанс одужати повністю

Помітили перші симптоми інфекційних хвороб, отримали поранення, травмувались або ж маєте загострення хронічних захворювань? Зверніться до сімейного лікаря чи лікарки, або ж до найближчої медичної установи. Не займайтесь самолікуванням. Більшість хвороб можна вилікувати повністю й без ускладнень лише під лікарським спостереженням. Якщо ви не маєте фізичного доступу до медичного закладу — отримайте консультацію онлайн.

Як скористатись послугою віддаленої лікарської консультації?

Ваш сімейний лікар та лікарка завжди на зв’язку. Ви можете проконсультуватись з ними щодо свого стану за допомогою аудіо- або відеозв’язку чи у месенджері.

Якщо ви не підписували декларацію, або ж ваш лікар чи лікарка недоступні, зателефонуйте до контакт-центру МОЗ за номером 080 060 20 19. Або напишіть в чат-бот у Telegram DoctorOnlineUABot чи Facebook Messenger DoctorsOnlineBSMU. Доступ до цих ресурсів безоплатний.

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