На думку ЄС, Україна виконала дві зі семи умов для початку переговорів про членство, - Reuters

Вони пов'язані зі судовою реформою та законом про ЗМІ.

У звіті Європейської комісії цього тижня буде сказано, що Україна виконала дві із семи умов для початку переговорів про членство, передає Reuters із посиланням на джерела.

Керівництво блоку має намір підкреслити прогрес, який Україна досягнула попри війну з Росією.

Як відомо, Євросоюз поставив сім умов, зокрема, щодо судової реформи та стримування корупції, для початку переговорів про вступ. Україна закликала розпочати переговори цього року

Звіт Європейської комісії є важливою віхою у цьому процесі, кульмінацією якого, як сподіваються прихильники прагнення України до якнайшвидшого вступу до ЄС, стане рішення 27 країн-членів блоку у грудні розпочати переговори з Києвом.

Два високопосадовці ЄС, знайомі зі звітом, заявили, що Україна вже виконала дві умови. Вони пов'язані зі судовою реформою та законом про ЗМІ. Також джерела видання додали, що основну увагу у звіті приділяють позитивним моментам.

"Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним... Йдеться не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу, наприклад, є відомі антикорупційні справи", — сказало джерело.

Крім більш активних зусиль щодо боротьби з хабарництвом, інші критерії включають реформи Конституційного суду України та правоохоронних органів, заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, а також закони, спрямовані на приборкання олігархів та захист прав національних меншин.

Ще один співрозмовник видання додав, що ЄС "ніколи не прийняв негативного тону щодо України в даний момент". Він відзначив, що "судові реформи досягли певного прогресу, хоча ще є ключові, які потрібно провести" і що "не все задовільно".

Чиновник зазначив, що Україна призначила нових керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро, як це вимагалося, хоча її антиолігархічний закон 2022 року був визнаний недостатнім.

Звіт представлять послам держав ЄС у середу, 21 червня, опісля з ним ознайомляться міністри з питань європейських справ у Стокгольмі.

Нагадаємо, Єврокомісія надасть звіт із оцінкою виконання Україною семи кроків на шляху до вступу в ЄС: усну оцінку озвучать у червні, а остаточну, письмову - у жовтні.

У червні цього року Єврокомісія має оцінити прогрес України у реформах, необхідних для переговорів про членство.

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що польська сторона зробить усе, щоб Україна якнайшвидше стала частиною ЄС. А глава МЗС Латвії наголосив, що переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися до кінця 2023 року.

Крім того, підтримав початок переговорів щодо вступу України в ЄС цього року парламент Чехії.