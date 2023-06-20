Новим прем’єром Фінляндії став правоцентрист Петтері Орпо

Він замінив на посаді соціал-демократку Санну Марін, яка підтримувала Україну.

Парламент Фінляндії сьогодні проголосував за призначення на посаду прем’єр-міністра країни лідера Національної коаліційної партії (НКП) Петтері Орпо, пише Reuters.

Призначення Орпо є очікуваним, він очолив правий уряд, замінивши на посаді соціал-демократку Санну Марін, яка підтримувала Україну.

Орпо очолить коаліцію НКП, націоналістичної партії “Істинні фіни”, Шведської народної партії меншин і християнських демократів, які разом отримали більшість місць у парламенті на виборах 2 квітня.

Новим міністром фінансів стане Рійка Пурра, голова євроскептичної партії фінів, а заступник лідера НКП Еліна Валтонен − міністром закордонних справ.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе має офіційно призначити уряд Орпо пізніше сьогодні, а Марін передасть кермо влади, пише Bloomberg.

Орпо проводив передвиборчу кампанію, спираючись на обіцянку зменшити дефіцит державного бюджету, скоротивши витрати та одночасно зменшуючи податки та сприяючи створенню робочих місць у приватному секторі.

Нова коаліція також хоче скоротити квоти біженців, підвищити планку для отримання робочих віз і ускладнити отримання громадянства для іноземців, що є ключовими пріоритетами для "Істинних фінів".

Орпо також запевняв, що солідарність Фінляндії із Україною лишатиметься міцною за каденції коаліції з його партією.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що Фінляндія надасть Україні 16-й пакет військової допомоги на понад 100 млн євро. Пакет міститиме засоби ППО та боєприпаси загальною вартістю на 109 мільйонів євро. Загальна вартість усіх пакетів допомоги Гельсінків Україні наразі становить 1,1 млрд євро.