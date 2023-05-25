Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 100 млн євро

Це вже 16-й пакет військової допомоги від Фінляндії Україні.

Фінляндія надасть Україні 16-й пакет військової допомоги на понад 100 млн євро.

Про це повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yleisradio.

Пакет міститиме засоби ППО та боєприпаси загальною вартістю на 109 мільйонів євро.

Загальна вартість усіх пакетів допомоги Фінляндії Україні наразі становить 1,1 млрд євро.

Нагадаємо, Росія у квітні заморозила банківські рахунки посольства та консульства Фінляндії. 4 травня Фінляндія надіслала російській владі повідомлення з проханням надати офіційне пояснення, але досі його не отримала.

У квітні у Фінляндії стартувала підготовка до будівництва основної ділянки паркану на кордоні з Росією. До кінця 2026 року він має охопити близько 200 кілометрів найважливіших ділянок кордону.