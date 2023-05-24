Шмигаль і прем'єр Словаччини обговорили подальшу розбудову Повітряних сил України

Обговорили також розвиток логістики та прикордонної інфраструктури.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з новопризначеним главою уряду Словаччини Людовітом Одором.

Про це йдеться в дописі Шмигаля у соцмережах.

Український прем'єр подякував колезі за надання винищувачів МіГ-29. Сторони скоординували подальшу розбудову Повітряних сил України.

Крім того, глави урядів торкнулися співпраці у сфері енергетики й відновлення, обговорили розвиток логістики та прикордонної інфраструктури. "Будівництво нових і реконструкція наявних пунктів пропуску на спільному кордоні дасть позитивний вплив і відкриє нові можливості для обох країн", - зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, Словаччина передала Україні 13 винищувачів - чотири у березні, і решту у квітні.

Тим часом колишній премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинить постачання зброї в Україну, гальмуватиме санкції проти Росії та ветуватиме вступ України до НАТО. Фіцо може повернутися до влади після виборів які відбудуться восени.