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Шмигаль і прем'єр Словаччини обговорили подальшу розбудову Повітряних сил України

Обговорили також розвиток логістики та прикордонної інфраструктури.

Шмигаль і прем'єр Словаччини обговорили подальшу розбудову Повітряних сил України
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з новопризначеним главою уряду Словаччини Людовітом Одором. 

Про це йдеться в дописі Шмигаля у соцмережах.

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Український прем'єр подякував колезі за надання винищувачів МіГ-29. Сторони скоординували подальшу розбудову Повітряних сил України.

Крім того, глави урядів торкнулися співпраці у сфері енергетики й відновлення, обговорили розвиток логістики та прикордонної інфраструктури. "Будівництво нових і реконструкція наявних пунктів пропуску на спільному кордоні дасть позитивний вплив і відкриє нові можливості для обох країн", - зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, Словаччина передала Україні 13 винищувачів - чотири у березні, і решту у квітні.

Тим часом колишній премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинить постачання зброї в Україну, гальмуватиме санкції проти Росії та ветуватиме вступ України до НАТО. Фіцо може повернутися до влади після виборів які відбудуться восени.

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