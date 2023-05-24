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Важливо розпочати передвступні переговори України з Євросоюзом цього року, - Порошенко

До того, як почнуться вибори в Європарламент.

Важливо розпочати передвступні переговори України з Євросоюзом цього року, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко, який в Брюсселі проводить зустрічі з керівництвом Європарламенту та Єврокомісії, в коментарі журналістам заявив, що його мета – щоб передвступні переговори України з Євросоюзом почалися ще до кінця цього року. Порошенко наголосив: важливо зробити все, щоб почати цей процес до виборів у Європарламент.

Про це Порошенко, зокрема, говорив із Єврокомісаром з питань розширення та політики сусідства Олівером Варгеї та Виконавчим Віце-Президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, повідомляє пресслужба «ЄС».

«Ми обговорили підготовку початку переговорів по вступу України до ЄС і виконання 7 критеріїв, які були оголошені Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і мають принципове значення. Починаючи від незалежності антикорупційних органів і завершуючи Конституційним Судом і принципами його формування», – зазначив Порошенко. він з

Він зазначив, що Україна, яка взяла на себе зобов’язання імплементувати ці критерії у своє законодавство, має продемонструвати рішучість дій, консолідовану роботу парламенту, уряду і президента, бо «нічого важливішого за нашу перемогу і вступ до НАТО, вступ до ЄС немає».

«Ми обговорили графік. Починаючи з червня має бути попередня оцінка результатів роботи України, але головна оцінка має бути в жовтні. А в грудні Європейська Рада має прийняти одноголосне рішення щодо початку переговорів. І моя мета тут була, щоб це відбулося цього року при цьому складі Європарламенту, при цьому складі Єврокомісії і при цьому складі Європейської Ради», – пояснив п’ятий президент. 

«Хочу подякувати єврокомісарам, Єврокомісії за сьогоднішні зустрічі. Це була принципово важлива розмова. Говорили вони і про парламентський плюралізм, і про свободу слова, і про верховенство права, і про демократію. Ми говоримо однією мовою і маємо одні цілі – демокатична, вільна, незалежна Україна в кордонах 1991 року», – зазначив Порошенко. 

Робота попереду величезна, додав  екс-президент, але проводити реформи під час війни можливо і необхідно, переконаний політик. «Хочу наголосити, що перелік питань для членства в ЄС і перелік питань для членства в НАТО дуже схожі. І буде безвідповідально, якщо через якісь підкилимні ігри ми втратимо цю можливість. У нас зараз відкрите вікно можливостей. Я це відчув, перебуваючи в Єврокомісії в Брюсселі, в Єврораді і в Європарламенті. І ми скористаємося цим вікном можливостей», – наголосив  Порошенко. 

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