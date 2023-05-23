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Україна стане членом ЄС після перемоги у війні, - Шольц

Шольц пообіцяв і далі відстоювати принципи непорушності кордонів, територіальної цілісності держав. 

Україна стане членом ЄС після перемоги у війні, - Шольц
Фото: EPA

Канцлер Німеччини Олаф Шольц впевнений, що Росія не виграє війну проти України, а Київ після перемоги стане членом Євросоюзу.

Про це Шольц заявив на святкуванні 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

"Гірка глава в історії нашого континенту, яку створив Владімір Путін у своєму імперіалістичному божевіллі, завершиться вступом вільної України до Європейського Союзу як повноправного члена", – сказав Шольц.

Він підкреслив, що СДПН, зокрема, повинна чітко стати на бік України, адже саме завдяки політиці колишнього канцлера Віллі Брандта в Європі сьогодні діють принципи незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав і права народів на самовизначення.

"Ми, соціал-демократи, з глибоким переконанням відстоюємо всі ці принципи", – додав Шольц.

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Нагадаємо, що 17 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що упевнений, що війна в Україні завершиться крахом імперіалізму президента РФ. 

Також президент Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн “Групи семи” провів зустріч із Шольцом.

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