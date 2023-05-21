Україна заручилась підтримкою партнерів у підготовці до саміту миру, - Жовква

На заключному засіданні саміту G7 сторони обговорили українську формулу миру, на якій має базуватися відновлення миру в Україні.

Про це повідомив у Facebook заступник керівника ОПУ Ігор Жовква.

"Українська сторона чітко пояснила, чому Формула миру може бути лише українською - адже війна відбувається саме на українській землі й саме українці виборюють своє право на незалежність, територіальну цілісність, безпечне та успішне майбутнє. Партнери дослухалися до нас і погодилися з аргументами президента Зеленського", - написав Жовква.

За його словами, учасники сьогоднішньої підсумкової сесії ухвалили такі рішення:

усі держави повинні дотримуватися принципів Статуту ООН, в першу чергу, таких як повага до суверенітету та територіальної цілісності;

конфлікти необхідно вирішувати виключно мирним шляхом;

не допускати односторонніх спроб силою змінити статус-кво;

міжнародний порядок має грунтуватися на верховенстві права.

Учасники сесії також обговорили терміни проведення Глобального саміту миру, а Україна заручилась підтримкою партнерів у допомозі над його підготовкою.

Нагадаємо, у Японії проходив 48-ий саміт країн G7. Його учасники розглядали шляхи забезпечення стійкості глобальної економіки, в тому числі за наслідками пандемії коронавірусу та російської агресії проти України.

“Група семи” засудила жорстоку війну Росії проти України, назвавши її серйозним порушенням міжнародного права, йдеться у комюніке за підсумками саміту G7 у Хіросімі. Світові лідери закликали до “справедливого і міцного миру” і підтвердили намір надати Україні військову, фінансову та гуманітарну підтримку.