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Зеленський зустрівся з прем’єром Японії Кісідою

Президент подякував Японії за пакет фінансової допомоги обсягом $7,6 млрд.

Зеленський зустрівся з прем’єром Японії Кісідою
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у межах візиту до Японії зустрівся з прем’єр-міністром країни Фуміо Кісідою.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Глава держави подякував очільникові уряду Японії за запрошення взяти участь у саміті G7. Президент високо оцінив особисте лідерство Фуміо Кісіди в мобілізації міжнародної підтримки України, зокрема в межах головування Японії у «Групі семи».

Президент також подякував Японії за пакет фінансової допомоги обсягом 7,6 мільярда доларів, який було виділено раніше.

Зеленський також висловив подяку Японії за рішення прийняти на лікування у госпіталь Сил самооборони поранених українських військовослужбовців та за додаткову допомогу у вигляді 100 вантажних автомобілів для потреб ЗСУ.

Зеленський і Кішіда обговорили подальші кроки стосовно допомоги Україні з боку японського уряду, зокрема щодо посилення матеріально-технічних спроможностей українських сил оборони.Сторони домовилися про проведення українсько-японської конференції з відбудови України й залучення до цього процесу приватного бізнесу.

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на підтримку з боку Японії проведення глобального саміту щодо реалізації української формули миру.

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Нагадаємо, що уряд Японії оголосив про додаткові санкції проти Росії.

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