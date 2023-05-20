Україна поділиться із Грузією досвідом боротьби з РФ, - Данілов

Україна поділиться із Грузією досвідом боротьби з Росією.

Про це написав у твітері Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, відреагувавши на останні події довкола стосунків Тбілісі та Кремля.

Данілов зауважив, що "Грузія обов’язково переможе і залишить у минулому темні часи, які зараз насунули на неї з північних гидких боліт" і що "українці будуть поруч з вами у цій боротьбі вільних проти рабів".

"Боляче, що зараз російський морок душить вільну Грузію, але ми поділимося досвідом нашої боротьби і знаємо, що Грузія буде Вільною і Незалежною, територіально цілісною і суверенною!", - додав Секретар РНБО.

Нагадаємо, нещодавно Росія скасувала візовий режим для громадян Грузії, а згодом з’явилася інформація про відновлення авіарейсів з РФ до Грузії. Президентка Грузії закликала бойкотувати авіакомпанію Georgian Airways, яка зайнялася цими авіаперевезеннями. Відреагували на такий розвиток подій і в українському МЗС.

Тим часом у Тбілісі прокотилася хвиля протестів через прибуття першого авіарейсу з Росії. Інші мітинги відбулися проти приїзду доньки російського міністра закордонних справ Лаврова.