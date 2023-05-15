Грузія та Росія відновлюють авіасполучення: перший рейс відбудеться 17 травня

Грузинська сторона заявляє, що до Грузії не полетить жоден літак тих компаній, які перебувають під санкціями Заходу.

Перший авіарейс між Росією та Грузією відбудеться 17 травня, повідомляє Imedi News.

Голова Агентства цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі зазначив, що жодна з авіакомпаній, які потрапили під санкції, не зможе літати до Грузії.

"За даними цього разу п'ять авіакомпаній подали заявки на прямі рейси між Росією та Грузією. Зокрема, грузинська авіакомпанія Georgian Airways. Ми проаналізували приклади всіх країн, до яких авіакомпанії РФ виконують рейси, а отже, в паралельному режимі згадані авіакомпанії працюють і в Росії, і можна сказати, що ми ухвалили найжорсткіше рішення", - сказав Давіташвілі.

Він підкреслив, що "жодна з авіакомпаній, які потрапили під санкції за "чорним списком" країн Європи, жоден із літаків, підтримка яких припинена виробником, не полетить до Грузії".

Наразі завершили перевірку компанії "Азімут", яка зможе виконувати рейси з 17 травня. "Вказаний дозвіл видано сьогодні Агентством цивільної авіації Грузії, і польоти розпочнуться з 17 травня", - сказав Давіташвілі.

Нагадаємо, нещодавно Росія скасувала візовий режим для громадян Грузії. Тоді з’явилася інформація про відновлення авіарейсів з РФ до Грузії. Президента Грузії Саломе Зурабішвілі назвала такі дії росіян провокацією.

Згодом МЗС України заявило, що розглядає рішення президента Росії Володимира Путіна скасувати російські візи для грузинських громадян та відновити авіасполучення як політичну компенсацію за відмову нинішньої грузинської влади накласти санкції на РФ та уповільнення європейської інтеграції.