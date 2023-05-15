12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
ГоловнаСвіт

Грузія та Росія відновлюють авіасполучення: перший рейс відбудеться 17 травня

Грузинська сторона заявляє, що до Грузії не полетить жоден літак тих компаній, які перебувають під санкціями Заходу.

Перший авіарейс між Росією та Грузією відбудеться 17 травня, повідомляє Imedi News.

Голова Агентства цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі зазначив, що жодна з авіакомпаній, які потрапили під санкції, не зможе літати до Грузії.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"За даними цього разу п'ять авіакомпаній подали заявки на прямі рейси між Росією та Грузією. Зокрема, грузинська авіакомпанія Georgian Airways. Ми проаналізували приклади всіх країн, до яких авіакомпанії РФ виконують рейси, а отже, в паралельному режимі згадані авіакомпанії працюють і в Росії, і можна сказати, що ми ухвалили найжорсткіше рішення", - сказав Давіташвілі.

Він підкреслив, що "жодна з авіакомпаній, які потрапили під санкції за "чорним списком" країн Європи, жоден із літаків, підтримка яких припинена виробником, не полетить до Грузії". 

Наразі завершили перевірку компанії "Азімут", яка зможе виконувати рейси з 17 травня. "Вказаний дозвіл видано сьогодні Агентством цивільної авіації Грузії, і польоти розпочнуться з 17 травня", - сказав Давіташвілі.

Нагадаємо, нещодавно Росія скасувала візовий режим для громадян Грузії. Тоді з’явилася інформація про відновлення авіарейсів з РФ до Грузії. Президента Грузії Саломе Зурабішвілі назвала такі дії росіян провокацією.

Згодом МЗС України заявило, що розглядає рішення президента Росії Володимира Путіна скасувати російські візи для грузинських громадян та відновити авіасполучення як політичну компенсацію за відмову нинішньої грузинської влади накласти санкції на РФ та уповільнення європейської інтеграції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies