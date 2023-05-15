Міністра закордонних справ Чехії обурило, що Орбан прирівняв євроінтеграцію до планів Гітлера

“Ніхто не змушує угорців бути частиною цієї спільноти, якщо вони відчувають себе аж так некомфортно”.

Міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського обурило порівнянння угорського прем’єра Віктора Орбана євроінтеграції з планами Гітлера щодо європейської єдності.

Про це пише Euractiv.

“Навіть Адольф Гітлер мріяв про європейську єдність і згодом посилався на ідею “щодалі тіснішого союзу”, – сказав Орбан минулого тижня.

Ліпавський відповів вчора під час теледебатів, що “ніхто не змушує угорців бути частиною цієї спільноти, якщо вони відчувають себе аж так некомфортно”.

Тим часом чеська єврокомісар Вера Йоурова, яка також брала участь у розмові, зазначила, що репутація Угорщини страждає від кожної такої заяви. На запитання модератора, чи вважає вона досі Угорщину демократичною країною, Йоурова відповіла: “Я давно маю сумніви щодо цього”.

Однак єврокомісарка підкреслила, що попри риторику Орбана, низка угорських дипломатів все ще відкриті до можливого компромісу в питаннях, які вимагають одноголосного голосування на рівні ЄС, таких як санкції.

“А також є професійні та працьовиті угорські чиновники, які ведуть з нами переговори про запровадження реформ у судовій системі чи державних закупівлях”, – сказала Йоурова, додавши − підхід угорських чиновників показує, що країні “відчайдушно потрібні гроші”.

Вона розповіла також, що угорці уникають фотографуватися з нею в Брюсселі, щоб не зіткнутися з “переслідуваннями вдома”. Угорські студенти, викладачі чи організації, які відвідують її, “бажають тримати ці зустрічі в таємниці”.

Нагадаємо, у квітні Орбан назвав Україну "неіснуючою фінансово" країною. Він заявив, що "українські пенсії, зарплати, освіту та охорону здоровʼя сплачує Європа" і це "не може тривати безкінечно".

У відповідь в українському МЗС заявили, що угорська влада має бути вдячною українцям за мирне небо над Будапештом. Речник міністерства Олег Ніколенко назвав цинічним те, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн тоді, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності.

Орбан – відверто проросійський політик, що неодноразово втрапляв у скандали за свої висловлювання. У країні є проблема з корупцією, тож органи влади Євросоюзу застерігали, що припинять фінансування через підозри в хабарництві. У вересні в ЄС дійшли висновку, що Угорщина більше не може вважатися повноцінною демократією. Європарламент засудив навмисні та систематичні зусилля угорського уряду щодо підриву європейських цінностей.