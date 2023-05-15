У Туреччині з високою ймовірністю знадобиться другий тур виборів президента

Ердоган, швидше за все, не зможе подолати необхідний для перемоги за один тур 50%-ий барʼєр, але його підтримка є вищою, ніж прогнозували опитування.

За попереднім підрахунком чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має перевагу в понад 2 млн голосів, але цього недостатньо, щоб перемоги за один тур. Найбільш ймовірно, що йому доведеться змагатися з основним конкурентом, Кемалем Киличдароглу, який має найширшу в історії країни підтримку опозиційних партій, пише Bloomberg.

Підрахунок 98% голосів показав, що Ердоган має 49,3%, а Киличдароглу – 45%. Третій кандидат, Сінан Оман, має 5,2%. Для перемоги в першому турі потрібно 50%. Якщо другий тур оголосять, він пройде 28 травня.

Ці президентські вибори, на думку агентства Bloomberg, є найважчою виборчою битвою за політичну карʼєру Ердогана. Однак йому вдалось показати значно кращі результати, ніж передбачали численні опитування.

Перспектива ще двох тижнів невизначеності, ймовірно, обтяжить ліру. Інвестори роблять ставку на те, що турецька валюта ослабне після виборів, незалежно від результату. За словами джерел, обізнаних з цим питанням, ліра трохи знизилася під час невеликих торгів в Азії, оскільки державні банки втрутилися, щоб утримати обмінний курс на рівні близько 19,65 за долар.

Реджеп Таїп Ердоган уперше став президентом Туреччини в серпні 2014 року. Це були перші всенародні вибори, оскільки до того президента обирав парламент. Ердогану вдалось здобути перемогу в першому турі. Успіх перемоги в першому турі він повторив і на позачергових виборах 2018 року – за Ердогана проголосували 53% виборців, що майже на 2% більше, ніж коли його обирали вперше.

До посади президента Реджеп Таїп Ердоган був очільником молодіжної проісламістської партії національного порятунку, аж поки в результаті військового перевороту 1980 року в Туреччині не заборонили діяльність всіх партій. Після путчу Ердоган працював менеджером, служив у армії і був бізнесменом. У політику повернувся в 1983 році. У 1994 став мером Стамбула, але потім він позбувся посади через увʼязнення за публічну декламацію віршів ісламістського змісту на мітингу. У 2001 заснував Партію справедливості та розвитку, яка перемогла на парламентських виборах. Наявність судимості завадила Ердогану стати прем'єр-міністром, але після початку операції проти Іраку турецька еліта, що орієнтується на США, дала згоду на зміну законів і Ердоган очолив уряд. Він керував країною як премʼєр аж до 2014 року, а потім його обрали президентом.