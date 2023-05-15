Навчання українських пілотів може розпочатися зараз, - Макрон

Президент Франції Макрон зазначив, що "відкрив двері" для навчання пілотів з України після зустрічі з президентом України Зеленським.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Навчання (пілотів – ред.) може розпочатися зараз", – сказав президент Франції.

Він уточнив, що таке навчання може здійснюватися з європейськими партнерами.

"Гадаю, з американцями зараз ведуться обговорення", – додав президент Франції.

Макрон також розповів, що його країна прагне допомогти Україні організувати контрнаступ у потрібний момент. Це має забезпечити повернення за стіл переговорів на умовах України.

Він не став говорити конкретніше про домовленості у військовому плані, але повідомив, що йдеться про постачання додаткових боєприпасів і підготовку українських військовослужбовців.

Раніше повідомлялось, що Франція найближчими тижнями проведе підготовку та оснастить декілька батальйонів української армії десятками бронемашин та легких танків, зокрема AMX-10RC.

Нагадаємо, у березні Повітряні сили ЗСУ спростували інформацію про навчання українських льотчиків у Франції, котру поширило французьке видання Le Figaro.