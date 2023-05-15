У США арештували росіян, які в обхід санкцій переправляли в Росію деталі до літаків

Минулого тижня у США арештували громадян Росії Олега Пацулю та його ділового партнера, котрі через мережу компаній відправили до Росії деталі до літаків, повідомляє The New York Times.

У серпні 2022-го Пацуля, який мешкає неподалік Маямі, відправив електронного листа російській авіакомпанії, яка перебуває під санкціями, із пропозицією. Він заявив, що допоміг би допомогти обійти обмеження, накладені на авіакомпанію "Росія" шляхом переправлення частин до літаків та електроніки, через мережу компаній, що базуються у Флориді, Туреччині та Росії. За даними слідства, затримані почали розробляти злочинну схему ще у травні 2022-го.

Попри різного роду обмеження минулого року в Росію таки потрапили тисячі партій деталей для літаків Boeing, Airbus та інших компаній, згідно з даними російської митниці, які отримало видання. Вартість оборудок - десятки мільйонів доларів.

Серед отримувачів - підсанкційні авіакомпаніям "Росія", "Аерофлот", "Урал", "Перемога", Airlines, S7 Airlines і Utair Aviation.

Ці постачання стали можливими завдяки незаконним на зразок схеми Пацулі. Товари перепродували через підставні фірми, які розташовані здебільшого на Близькому Сході та в Азії.

Наприклад, 2022 року на склади "Аерофлоту" потрапили десятки партій мідних дротів, болтів, графіту та інших деталей із позначкою виробництва Boeing у США. Вони пройшли через маловідомі торгові компанії, зони вільної торгівлі та індустріальні парки в Об'єднаних Арабських Еміратах та Китаї, а потім вирушили до Росії.

Дані охоплюють понад 5000 окремих постачань авіаційних деталей протягом восьми місяців 2022 року: від простих гвинтів до стартерів авіаційних двигунів марки Honeywell вартістю 290 тисяч доларів. Вартість авіазапчастин склала $14,4 млн, зокрема деталей на $8,9 млн. За даними, більшість продукції прямувала через Об'єднані Арабські Емірати, Туреччину, Китай та Мальдіви. Але декілька партій надійшли безпосередньо із США чи Європи.

Компанія Boeing заявила, що дотримувалася санкцій США і призупинила постачання запчастин, технічне обслуговування та технічну підтримку клієнтам у Росії на початку 2022 року.

Незважаючи на ухилення від санкцій, постачання запчастин для літаків до Росії залишаються значно нижчими, ніж до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Офіційні особи США кажуть, що російські авіакомпанії були змушені розбирати своїх літаки на запчастини, щоб інші залишалися в експлуатації, а також зверталися до Ірану за технічним обслуговуванням та деталями.

За даними , платформи візуалізації даних The Observatory of Economic Complexity, яка досліджує динаміку світової торгівлі, імпорт літаків та авіадеталей до Росії впав із $3,45 млрд за рік до вторгнення до близько $286 млн після нього.

За інформацією вашингтонської некомерційної організації Silverado Policy Accelerator, після вторгнення Китай був провідним експортером деталей для літаків, космічних кораблів і дронів до Росії - на Піднебесну припадає близько половини всіх постачань. На другому місці після Китаю перебуває Індія.

Нагадаємо, торік у квітні 21 авіакомпанія РФ потрапила до "чорного списку" Євросоюзу. Згодом стало відомо, що через санкції російському "Аерофлоту" доведеться розбирати свої літаки на запчастини. Крім того, "Аерофлот" через санкції був змушений ремонтувати свою техніку в Ірані.

Водночас Росія після повномасштабного вторгнення в Україну захопила майже 400 європейських літаків, а тоді почала розсилати листи їхнім власникам з пропозицією придбати транспорт із великою знижкою.