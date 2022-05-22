Рада не розглядатиме законопроєкт "слуг" про позбавлення громадянства військовозобов'язаних за виїзд з України
Рада не розглядатиме законопроєкт "слуг" про позбавлення громадянства військовозобов'язаних за виїзд з України
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
Податки за дурощі, або Затягування пасків. Чи буде в Україні збільшення оподаткування, скорочення зарплат і націоналізація?
Податки за дурощі, або Затягування пасків. Чи буде в Україні збільшення оподаткування, скорочення зарплат і націоналізація?
Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
23 лютого Зеленський розповів мені, що Росія нападе на Україну протягом кількох годин, – Дуда
23 лютого Зеленський розповів мені, що Росія нападе на Україну протягом кількох годин, – Дуда
ГоловнаСвіт

Через санкції російському "Аерофлоту" доведеться розбирати свої літаки на запчастини, - Bloomberg

Авіакомпанії запасів вистачить на три місяці.

Через санкції російському "Аерофлоту" доведеться розбирати свої літаки на запчастини, - Bloomberg
Фото: russki.lu

Російська компанія "Аерофлот" через санкції буде змушена невдовзі розбирати свої літаки на запчастини, повідомляє Bloomberg.

У виданні зазначають: переважна більшість з 350 літаків російської компанії - це моделі Airbus або Boeing. Тож "Аерофлот" через санкції зіткнувся з дефіцитом запчастин та скасуванням обслуговування транспортних засобів.

За оцінками фахівців з авіаційних даних IBA, російській авіакомпанії запасів вистачить на три місяці, після чого вона може почати розбирати літаки на запчастини.

Крім того, компанія змушена переорієнтовуватися на внутрішні рейси та літаки місцевого виробництва. Адже якщо раніше "Аерофлот" обслуговував 56 держав, то після війни їхня кількість зменшилася до 13. Тепер кількість міжнародних пасажирів, перевезених у березні, скоротилася наполовину порівняно з минулим роком і склала 189 000 осіб.

У березні як відповідь на розпорядження ЄС повернути літаки, які орендували російські авіакомпанії, Володимир Путін санкціонував їхню конфіскацію.

Також у виданні зазначають - через декілька годин після того, як Путін оголосив про вторгнення Росії в Україну, найвище керівництво "Аерофлоту" зібралося у штаб-квартирі авіакомпанії.

Під час офіційної частини обговорили бюджет компанії. А в кулуарах деякі керівники не знайшли інших слів, крім лайливих, щоб описати перспективи "Аерофлоту".

Нагадаємо, про закінчення запчастин для ремонту і технічного обслуговування літаків у РФ повідомляло CNN.

У квітні ЄС додав до "чорного списку" з повітряної безпеки 21 російську авіакомпанію, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також