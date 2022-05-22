Через санкції російському "Аерофлоту" доведеться розбирати свої літаки на запчастини, - Bloomberg

Російська компанія "Аерофлот" через санкції буде змушена невдовзі розбирати свої літаки на запчастини, повідомляє Bloomberg.

У виданні зазначають: переважна більшість з 350 літаків російської компанії - це моделі Airbus або Boeing. Тож "Аерофлот" через санкції зіткнувся з дефіцитом запчастин та скасуванням обслуговування транспортних засобів.

За оцінками фахівців з авіаційних даних IBA, російській авіакомпанії запасів вистачить на три місяці, після чого вона може почати розбирати літаки на запчастини.

Крім того, компанія змушена переорієнтовуватися на внутрішні рейси та літаки місцевого виробництва. Адже якщо раніше "Аерофлот" обслуговував 56 держав, то після війни їхня кількість зменшилася до 13. Тепер кількість міжнародних пасажирів, перевезених у березні, скоротилася наполовину порівняно з минулим роком і склала 189 000 осіб.

У березні як відповідь на розпорядження ЄС повернути літаки, які орендували російські авіакомпанії, Володимир Путін санкціонував їхню конфіскацію.

Також у виданні зазначають - через декілька годин після того, як Путін оголосив про вторгнення Росії в Україну, найвище керівництво "Аерофлоту" зібралося у штаб-квартирі авіакомпанії.

Під час офіційної частини обговорили бюджет компанії. А в кулуарах деякі керівники не знайшли інших слів, крім лайливих, щоб описати перспективи "Аерофлоту".

Нагадаємо, про закінчення запчастин для ремонту і технічного обслуговування літаків у РФ повідомляло CNN.

У квітні ЄС додав до "чорного списку" з повітряної безпеки 21 російську авіакомпанію, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.