РФ завдала ракетних ударів по Житомирщині, - ПК "Центр"

22 травня близько 13:00 Росія завдала ракетних ударів по об'єктах інфраструктури Житомирської області.

Про це повідомили в службі зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр".

"Чотири крилаті ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр". Три ракети ліквідовано авіацією та одну підрозділом зенітних ракетних військ повітряного з’єднання", - розповіли в пресслужбі.

За інформацією військових, Житомирщину атакували з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

Нагадаємо, нині на Житомирщині вибух стався в районі Малина. Згодом факт вибухів підтвердив міський голова Олександр Ситайло.

Також російські військові обстріляли з гранатометів село на Чернігівщині, а ворожа ракета влучила в річку на Дніпропетровщині.