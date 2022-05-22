Окупанти відновлюють залізничне сполучення в районі Куп'янська, щоб перекидати більше техніки і військ, - Генштаб

На Слобожанському напрямку російські окупанти, щоб оперативніше перекидати війська та вантажі, взялися відновлювати залізничну інфраструктуру в районі Куп’янська.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На декількох напрямках окупанти посилили обстріли і намагалися прорвати оборону українських захисників. Так, на Слов’янському загарбники продовжили обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. На окремих ділянках намагалися провести розвідку боєм, зазнали втрат і відступили.

Прорвати українську оборону рашисти пробували на Донецькому напрямку, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Загарбники продовжили вогневе ураження підрозділів Сил оборони на Лиманському та Сєвєродонецькому напрямках.

Також обстріляли населені пункти Лиман, Закітне, Озерне та Діброва. На Сєвєродонецькому намагалися провести наступ з метою захоплення населеного пункту Олександрівка, однак успіху не мали.

Щоб покращити тактичне положення своїх підрозділів на Бахмутському напрямку, росармія вела бойові дії в районі населених пунктів Тошківка, Комишуваха, Трипілля та Василівка.

Ситуація на інших напрямках станом на 18:00 22 травня така:

на Волинському та Поліському білоруські військові продовжують прикривати ділянку українсько-білоруського кордону. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі все ще залишається.

та білоруські військові продовжують прикривати ділянку українсько-білоруського кордону. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі все ще залишається. на Сіверському Росія посилює контроль ділянки українсько-російського кордону у Брянській і Курській областях. Також продовжує обстрілювати населені пункти та об’єкти цивільної інфраструктури в Сумській і Чернігівській областях.

Росія посилює контроль ділянки українсько-російського кордону у Брянській і Курській областях. Також продовжує обстрілювати населені пункти та об’єкти цивільної інфраструктури в Сумській і Чернігівській областях. на Харківському напрямку загарбники протягом доби активних дій не проводили. На тимчасово захоплених територіях посилили поліцейсько-адміністративний режим.

загарбники протягом доби активних дій не проводили. На тимчасово захоплених територіях посилили поліцейсько-адміністративний режим. на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти знизили інтенсивність ведення бойових дій. Триває перегрупування ворожих підрозділів для посилення окремих напрямків.

окупанти знизили інтенсивність ведення бойових дій. Триває перегрупування ворожих підрозділів для посилення окремих напрямків. на Південнобузькому теж без активних бойових дій. Тривають роботи загарбників щодо побудови другої лінії оборони, посилення артугруповання та нарощення системи ППО.

теж без активних бойових дій. Тривають роботи загарбників щодо побудови другої лінії оборони, посилення артугруповання та нарощення системи ППО. на Бессарабському напрямку (Придністровський регіон Молдови) ситуація напружена. Особовий склад опергрупи російських військ перебуває в підвищеному ступені бойової готовності. Було проведено перевірку місцевих збройних формувань.

(Придністровський регіон Молдови) ситуація напружена. Особовий склад опергрупи російських військ перебуває в підвищеному ступені бойової готовності. Було проведено перевірку місцевих збройних формувань. у Чорноморській та Азовській морській зонах корабельні угруповання РФ продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій і блокування цивільного судноплавства.

Нагадаємо, російський контингент, який дислокується в Придністровському регіоні Молдови, отримав завдання відновити в Тирасполі військовий аеродром і техніку.

22 травня російські військові обстріляли з гранатометів село на Чернігівщині.