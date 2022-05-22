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Щодня на фронті гинуть до ста українських військових, – Зеленський

Петиція про дозвіл на виїзд з країни чоловіків призовного віку набрала 25 тис. підписів. 

Щодня на фронті гинуть до ста українських військових, – Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував петицію про дозвіл виїжджати з країни чоловікам віком від 18 до 60 років. Він сказав, що не розуміє, кому адресований документ. 

Про це президент заявив під час спільної з Анджеєм Дудою пресконференції. 

"Я не до кінця розумію, до кого ця петиція – до мене ця петиція чи, може, до батьків тих воїнів, які віддали своє життя за Україну? Коли на сьогодні від 50 до 100 осіб (гинуть. – Ред.) на найбільш складному напрямку на сході нашої держави", – сказав президент.

Зеленський додав, що закон встановлює певний термін для розгляду петиції та офіційної відповіді на неї, тому ініціатива буде розглянута, "подобається це йому чи ні".

Електронна петиція з вимогою скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років і запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів.

Нагадаємо, петиція до ООН із закликом застосувати процедуру еxtraction для українських військових, які заблоковані на Азовсталі в Маріуполі, набрала станом на 10 травня понад 1 млн підписів.

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