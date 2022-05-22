Російські військові обстріляли з гранатометів село на Чернігівщині, - ОК "Північ"

22 травня Росія вкотре обстріляла прикордонні райони Чернігівської області.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

"Сьогодні близько 15:45 спостерігачі зафіксували 6 "приходів" з території РФ, ймовірно, з АГС, у район населеного пункту Сеньківка", - йдеться в дописі ОК "Північ" на Facebook.

На щастя, втрат серед особового складу захисників України немає. Не зазнала пошкоджень і українська техніка.

Нагадаємо, російські окупанти 21 травня обстріляли прикордонні території Чернігівської області з мінометів.

22 травня ворожа ракета влучила в річку на Дніпропетровщині.