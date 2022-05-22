Сили ППО збили ракету окупантів над Фастівським районом, – Київська ОВА

Жертв та руйнувань немає.

Сьогодні над Фастівським районом Київської області сили Протиповітряної оборони збили ракету окупантів.

Про це повідомляє у Telegram Київська обласні військова адміністрація.

"Увага! Сьогодні над Фастівським районом силами ППО збита ворожа ракета. Попередньо – жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Київська ОВА вкотре попросила жителів Київщини буди в укриттях під час повітряних тривог.

Нагадаємо, 22 травня у Луганській області українські військовослужбовці збили штурмовик російських окупантів Су-25.