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Сили ППО збили ракету окупантів над Фастівським районом, – Київська ОВА

Жертв та руйнувань немає. 

Сили ППО збили ракету окупантів над Фастівським районом, – Київська ОВА
Комплекс ППО
Фото: TASS

Сьогодні над Фастівським районом Київської області сили Протиповітряної оборони збили ракету окупантів. 

Про це повідомляє у Telegram Київська обласні військова адміністрація.

"Увага! Сьогодні над Фастівським районом силами ППО збита ворожа ракета. Попередньо – жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні. 

Київська ОВА вкотре попросила жителів Київщини буди в укриттях під час повітряних тривог. 

Нагадаємо, 22 травня у Луганській області українські військовослужбовці збили штурмовик російських окупантів Су-25.

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