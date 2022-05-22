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Рада продовжила загальну мобілізацію до 23 серпня

Парламентарі підтримали указ Зеленського.

Рада продовжила загальну мобілізацію до 23 серпня
Фото: facebook.com/TerritorialDefenseOfKyiv

Верховна Рада України на засіданні 21 травня проголосувала за проведення загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року.

Про це повідомляє кореспондент LB.

"За" таке рішення проголосували 315 народних депутатів.

Парламентарі підтримали Закон «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». 

"Строк проведення загальної мобілізації продовжується з 25 травня 2022 року на 90 діб… Реалізація Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України», — написано в пояснювальній записці до закону.

Також Верховна Рада України на засіданні 21 травня проголосувала за закон про затвердження Указу Президента України про продовження строку дії воєнного стану до 23 серпня 2022 року.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні на 90 днів – до 23 серпня.

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