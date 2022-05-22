У Раді створили нову депутатську групу "Відновлення України"

До складу групи увійшли 17 колишніх нардепів фракції ОПЗЖ. Групу очолили Максим Єфімов та Ігор Абрамович.

Про це у Телеграм повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що Максим Єфімов у 2019 році був обраний до Верховної Ради 9-го скликання як безпартійний самовисуванець за 48 округом (м. Краматорськ Донецької області). З 6 грудня 2019 року - був членом депутатської групи «Довіра», до того - позафракційний.

Ігор Абрамович - народний депутат IX скликання, обраний від проросійської партії ОПЗЖ. Після повномасштабного вторгнення Росії написав заяву про вихід з фракції ОПЗЖ.

Фото: Ярослав Железняк Фото: Ярослав Железняк

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