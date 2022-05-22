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У Раді створили нову депутатську групу "Відновлення України"

17 колишніх депутатів з ОПЗЖ.

У Раді створили нову депутатську групу "Відновлення України"
Фото: Анна Стешенко

До складу групи увійшли 17 колишніх нардепів фракції ОПЗЖ. Групу очолили Максим Єфімов та Ігор Абрамович.

Про це у Телеграм повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що Максим Єфімов у 2019 році був обраний до Верховної Ради 9-го скликання як безпартійний самовисуванець за 48 округом (м. Краматорськ Донецької області). З 6 грудня 2019 року - був членом депутатської групи «Довіра», до того - позафракційний.

Ігор Абрамович - народний депутат IX скликання, обраний від проросійської партії ОПЗЖ. Після повномасштабного вторгнення Росії написав заяву про вихід з фракції ОПЗЖ.

Фото: Ярослав Железняк
Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, що на початку березня РНБО призупинила діяльність проросійських партій в Україні.

3 травня Верховна Рада України проголосувала за Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій». 14 травня закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Верховна Рада на засіданні 12 травня офіційно оголосила про розпуск фракції "Опозиційна платформа – за життя". 

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