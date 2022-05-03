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Верховна Рада проголосувала за заборону проросійських партій в цілому

Рішення підтримали 330 народних обранців.

Верховна Рада України проголосувала за заборону діяльності проросійських партій в Україні у другому читанні та в цілому. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі. 

Рішення підтримали 330 народних обранців. 

За словами Железняка, "за" також проголосувало 17 екс-ОПЗЖ: 12 депутатів з нової групи ("Платформа за життя та мир") та ще 5 депутатів з ОПЗЖ, які зараз позафракційні", - додав нардеп.

Нагадаємо, законопроєкт про заборону діяльності проросійських партій у першому читанні Верховна Рада проголосувала 1 квітня. Цим законопроєктом парламент врегулював процедуру заборони, розпуску та примусової ліквідації політичних партій. Приводом для цього стала популяризація або пропаганда органів держави-агресора, її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором.

Тим самим, під заборону потрапляють ті політичні сили, які публічно заперечують збройну агресію РФ проти України, анексію українських територій та виправдовують порушення територіальної цілісності й суверенітету України.

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