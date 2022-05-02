Світова спільнота вживає заходів задля конфіскації майна Росії, - Смирнов

Розробляються механізми, на підставі яких можна буде здійснити арешт і конфіскацію майна країни-агресора.

Низка західних країн готує законопроєкти, які вдарять по економіці Росії, щоб РФ не могла надалі фінансувати війну проти України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов, інформує ОП.

За його словами, законопроєкти також дадуть змогу включити реальні механізми, на підставі яких можна буде здійснювати арешт і конфіскацію майна Російської Федерації. Мова йде про фізичних та юридичних осіб, які причетні до війни в Україні.

Так, у США Палата представників підтримала законопроєкт, згідно з яким президент зможе здійснити процедури, необхідні для арешту та конфіскації майна й рахунків іноземних громадян, чиї статки частково отримано завдяки корупції, пов'язаній з режимом президента Росії, або тих, хто здійснює політичну підтримку його режиму. Такі активи, на думку Андрія Смирнова, мають бути використані задля відбудови України.

В Канаді триває процес внесення змін до санкційного законодавства, які дадуть змогу перерозподіляти заарештовані іноземні активи як компенсацію жертвам або для допомоги у відбудові іноземної країни після війни.

У кінці квітня в Палаті представників парламенту Канади відбулося перше слухання законопроєкту про виконання деяких положень бюджету. Документ передбачає внесення змін до державного бюджету, які фактично встановлюють прискорений і спрощений порядок розгляду питань щодо конфіскації майна у разі виявлення на території Канади активів, які належать фізичним чи юридичним особам, що перебувають під санкціями. Заарештовані активи також можуть бути використані для відбудови іноземної держави, яка постраждала від серйозного порушення міжнародного миру та безпеки.

Також обидві палати парламенту Канади одноголосно підтримали заяву про визнання злочинів, які скоює Росія в Україні, геноцидом українського народу.

Нагадаємо, Андрій Смирнов говорив про те, що можна притягнути до юридичної відповідальності особисто президента Росії Володимира Путіна, довівши акт агресії проти України.

До слова, Парламентська асамблея ради Європи закликала створити міжнародний трибунал для розслідування військових злочинів РФ в Україні.

Трибунал у Гаазі розпочав розслідування можливих воєнних злочинів Росії.