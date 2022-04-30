Зеленський і Макрон обговорили подальшу протидію російській агресії

Президенти України та Франції у суботу, 30 квітня, обговорили шляхи подальшої співпраці в боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

"Продовжив діалог з президентом Франції Емманюелем Макроном. Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху України до членства в Євросоюзі. Вдячні за гуманітарну допомогу, готовність лікувати українських воїнів. Цінуємо рішення продовжити роботу французької місії допомоги в розслідуванні злочинів РФ", – написав у твіттері глава Української держави.

Continued dialogue with @EmmanuelMacron. Discussed defense cooperation, interaction on 🇺🇦’s path to 🇪🇺 membership. Grateful for 🇫🇷 humanitarian aid, readiness to treat 🇺🇦 defenders, decision to continue the work of 🇫🇷 mission to assist in the investigation of RF’s crimes. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2022

Телеканал BFMTV з посиланням на джерела повідомляє, що Макрон під час телефонної розмови в суботу з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв активізувати надання військової та гуманітарної допомоги Києву.

Джерела у Єлисейському палаці додали, що Франція готова сприяти досягненню угоди щодо гарантій безпеки для України.