У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА
Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА
Випущені по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку, відомо про 10 постраждалих
Випущені по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку, відомо про 10 постраждалих
Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич
Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич
Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ
Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
ГоловнаПолітика

Зеленський і Макрон обговорили подальшу протидію російській агресії

Президент Франції пообіцяв посилити військову та гуманітарну допомогу Україні.

Зеленський і Макрон обговорили подальшу протидію російській агресії
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президенти України та Франції у суботу, 30 квітня, обговорили шляхи подальшої співпраці в боротьбі проти російської агресії.   

Про це повідомив Володимир Зеленський

"Продовжив діалог з президентом Франції Емманюелем Макроном. Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху України до членства в Євросоюзі. Вдячні за гуманітарну допомогу, готовність лікувати українських воїнів. Цінуємо рішення продовжити роботу  французької місії допомоги в розслідуванні злочинів РФ", – написав у твіттері глава Української держави.

Телеканал BFMTV з посиланням на джерела повідомляє, що Макрон під час телефонної розмови в суботу з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв активізувати надання військової та гуманітарної допомоги Києву.

Джерела у Єлисейському палаці додали, що  Франція готова сприяти досягненню угоди щодо гарантій безпеки для України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також